Damperi Açık Kalan Kamyon Trafik Levhalarına Çarptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde damperi açık unutulan kamyonun trafik levhalarına çarpması sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu'da bir fabrikaya yük indiren Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (54) kullandığı 35 NBR 76 plakalı kamyon, damperinin açık unutulması nedeniyle Turgutlu-Manisa karayolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi girişindeki trafik levhalarına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı. Yılmaz, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle kapanan yolda yaklaşık 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.



Devrilen levhalar ve kamyonun bulundukları yerden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.