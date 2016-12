Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile evlendi. Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser kimdir? 'Sihirli Annem' dizisinin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı, iş adamı Mustafa Can Keser ile dünyaevine girdi. Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Damla Ersubaşı dün akşam dünyaevine girdi. Damla Ersubaşı uzun süredir birlikte olduğu iş adamı Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirdi. Mustafa Can Keser'in Ortaköy'de bir gece kulübü işletmecisi olduğu belirtildi.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 21 Haziran 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde eğitimine devam ediyor. İlk olarak, Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora'nın oynadığı ''Yılan Hikayesi'' adlı dizide rol alan Damla Ersubaşı, birçok dizide rol aldı. 2003-2011 yılları arasında yayınlanan ' 'Sihirli Annem'' dizisinde ki Tuğçe karakteri ile tanındı. Damla Ersubaşı, ayrıca LC Waikiki kataloglarında fotomodellik de yaptı. Damla Ersubaşı, son olarak 2014 yılında Sabit Kanca 2'de Zeliş karakterini canlandırdı.