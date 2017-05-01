Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Muş Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Muş Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

Muş-Bitlis karayolu üzerindeki düğün salonunda yapılan genel kurul toplantısında 3 liste ile seçime gidildi.

3 bin 600 üyesi olan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği seçiminde bin 475 üye oy kullandı.

Geçerli oylardan 652 üyenin oyunu alan Mehmet Salih Özmen, yeniden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı seçildi.

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