Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Genel Kurulu Yapıldı

Muş Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nin 2. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.



Muş-Bitlis karayolu üzerindeki düğün salonunda yapılan genel kurul toplantısında 3 liste ile seçime gidildi.



3 bin 600 üyesi olan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği seçiminde bin 475 üye oy kullandı.



Geçerli oylardan 652 üyenin oyunu alan Mehmet Salih Özmen, yeniden Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı seçildi.