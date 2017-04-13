Damızlık Birliğinden Süt Soğutma Tankları Tanıtımı ve İstişare Toplantısı

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, birlik üyelerine süt soğutma ve toplama merkezi ile tesise kurulacak süt soğutma tankları tanıtıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi'nin Kayseri ilçeleri arasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek "Bu tesisimizin kurulmasıyla İlçemizdeki hayvan yetiştiriciliği önemli bir kazanım elde etmiştir. Tesisimizin kurulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyor, Develimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Tomarza yolu kavşağına yapılan tesisin toplamda 5 milyon liralık bir yatırım olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Duran Safrantı da, "Toplam maliyeti 2 milyon lirayı bulan 206 adet süt soğutma tankının tesise yerleştirilmesiyle Develi'de süt toplama işlemi daha da profesyonel hale gelecektir" diye konuştu.



Develi'deki bu güçlü birlikteliğin meyvelerinin önümüzdeki süreçte daha da artacağını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğu da, "Develimizin en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Böylesine bir yatırım Develimizin zirai hayatı için büyük önem arz etmektedir" ifadelerinde bulundu.



Toplantıda ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan, Kayseri ve Develi'nin tarımsal çalışmalarıyla alakalı slayt eşliğinde bilgiler verdi. - KAYSERİ