Damızlık Birliği Başkanı, Veteriner Hekimlerle Bir Araya Geldi

Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salih Özmen, Bulanık ilçesindeki veteriner hekimler ile bir araya geldi.



Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salih Özmen, Bulanık ilçesinde veteriner hekimler ile bir araya geldi. Veteriner hekimler ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında suni tohumlama uygulama ücreti konularında yaşanan sorunlar görüşüldü ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak Muş'taki birlik üyelerini düşündükleri kadar veteriner hekimleri de düşündüklerini belirten Özmen, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Geçen yıl Muş'taki tüm veteriner hekimlerle uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Özmen, "Birlik üyelerimiz, çiftçilerimiz her gün daha da bilinçleniyorlar. Bizler de kendimizden bir şeyler katarak çiftçilerimizin daha da bilinçlendirmesini sağlamalıyız. Çiftçilerimizin kazanması, ekonomik olarak belli bir seviyeye gelmesi bizim kazancımızdır. Yani onlar kazandıkça bizde kazanacağız. Sizlerle birlikte geçen yıl gayet verimli ve uyumlu bir geçirdik. Birlikte üyelerimizin, çiftçilerimizin taleplerine cevap olduk. Bu uyumun bu yıl da devam etmesi için bu toplantıyı yapıyoruz" dedi.



Devletin hayvancalığa ciddi desteğinin olduğu ve bu yılda buzağı başı 500 TL desteğinin devam ettiğini belirten Özmen, "Suni tohumlama, gerek ilimiz ekonomisi açısından, gerekse ülkemiz ekonomisi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda ilimiz ekonomisi için önemli bir yer tutan hayvancılığın geliştirilmesi, verim düzeyinin arttırılması ve hayvan ıslahı için suni tohumlamanın ve dolayısıyla uygulayıcı olarak sizlere büyük roller düşüyor. Bu konuda halkı bilinçlendirmelisiniz ve gittiğiniz her yerde bunları halka anlatmalısınız" şeklinde konuştu.



Muş ilinin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu belirten Özmen, "Muş'ta ciddi bir hayvancılık potansiyeli var ve birliğimize bağlı çok sayıda üyemiz var. Biliyorum siz veteriner hekimler de çok zor şartlar altında çalışıyorsunuz. Onun için sizlerinde bu zorlu şartlar altında emeğinizin karşılığını almanız lazım. Bu nedenle hem sizlerin hakkını, hemde üyelerimizin hakkını savunmak benim görevimdir. Suni tohumla için bizler ve sizler halkı doğru bilgilendirmeliyiz ve aynı zamanda ücretlerimizi de sizlerinde kazanacağı makul bir seviyede tutmalıyız. Onun için bizler ve Muş'taki tüm veteriner hekimler ortak bir fiyat üzerinde anlaşarak bu fiyat üzerinde çalışmalıyız. İnşallah Muş'taki tüm Veteriner Hekimlerle görüştükten sonra ortak bir fiyatta anlaşacağız" ifadelerine yer verdi.



Klinik çalışanı hekimlerin oldukça zor şartlarda çalıştıklarını ifade eden Bulanıklı veteriner hekimleri ise, belirlenecek fiyatın kendilerini zarar uğratacak bir fiyat olmaması gerektiğini ve ve tüm veteriner hekimlerin belirlenecek fiyata uymalarını istedi. - MUŞ