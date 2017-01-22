Damda Kar Kürerken Düşüp Öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde evin damında kar küreyen 58 yaşındaki Mutafa Çiftçi, dengesini yitirerek düşünce öldü.



Pınarbaşı Mahallesi'nde oturan Mustafa Çiftçi, dün akşam saatlerinde kar küremek için tek katlı evinin damın çıktı. Çiftçi, kar kürerken dengesini yitirince düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne götürülen Çiftçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturmaya başlandı.



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