- Damat ultra maraton finiş çizgisini el arabası üzerinde geçti



BURSA - Bursa'nın İznik ilçesindeki Ultra Maraton renkli görüntülere sahne oldu. Arkadaşları damadı el arabasına bindirip Ultra Maraton finiş çizgisinden geçirdi.

İznik'te dünya evine girmeye hazırlanan Nagihan ve Necmi Ersöz'ün düğün töreninde damadın arkadaşları bir sürpriz hazırladı. Adetlere göre başına tülbent takıp şalvar giydirilen damat Ersöz, elinde bebek biberonu ile önce gelinin de içinde bulunduğu aracı iple çekti. Ardından arkadaşlarının getirdiği el arabasına bindirilip evinin önünden Ultra Maraton finiş çizgisinden geçirildi. Maratona katılan yabancı sporcuların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen düğün töreni renkli görüntüler ile son buldu.

(HA-İHS