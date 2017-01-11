Damat'ta Net Yüzde 50 İndirim

Damat, tüm sonbahar/kış sezonu ürünlerinde net yüzde 50 indirim sunmaya başladı.



Damat tarafından yapılan açıklamaya göre, hem formal hem de casual giyim ihtiyaçlarını karşılayan Damat mağazalarında avantajlı günler başladı.



Her sezon olduğu gibi bu sezon da zengin ürün koleksiyonunu ulaşılabilir fiyatlarla erkeklerin beğenisine sunan Damat, her tarza uygun geniş ürün yelpazesi ve kaliteden ödün vermeyen tavrı ile erkeklerin vazgeçilmezi oluyor. Lüksü, rahatlık ve şıklıkla bütünleştirmek için Damat mağazalarından birine uğrayanlar büyük kış indirimlerinden yararlanabiliyor.