Damat Adayı Ali'den Elmir'e Çok Konuşulacak Sözler: Kız Arkadaşı Bana Aşıktı

Hafta içi her gün Star TV'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la' evlilik programına Ali, Naz ve Elmir'in yüzleşmesi damga vurdu.

NAZ'A GELEN İKİ DAMAT ADAYI ARKADAŞ ÇIKTI

Naz, geçtiğimiz gün kendisine talip olarak gelen damat adayı Elmir'e bir şans vermiş ve onunla yemeğe çıkmak istediğini söylemişti. Canlı yayında Ali, Elmir'in arkadaşı olduğunu ve Naz'a talip olarak gelmesine çok şaşırdığını itiraf etmişti. Bunun üzerine loca adayları tarafından Naz'ın, Ali'ye inat olarak Elmir'e şans verdiği yorumları yapılmıştı.

NAZ'DAN ELMİR'E OLUMLU YANIT SİNYALİ GELDİ



Naz ve Elmir karar anları için canlı yayına çıktılar. Elmir, Naz için 'Tiryakinim' isimli şarkıyı söyledi, Naz da "Bu şarkı hem bana hem de bizi çekemeyenlere gelsin" diyerek, kararının olumlu olacağının sinyallerini verdi. Sunucu Zuhal Topal, Naz'a Elmir'e karşı ne hissettiğini sordu. Naz, "Ben ilk görüşte aşık olabilen bir kadın değilim. Elmir'i beğendim, hoşlanıyorum" yanıtını verdi.



"ESKİ SEVGİLİMİ ONUNLA GÖRDÜM"

Bunun üzerine söz alan Elmir, Ali ile ilgili bir iddiada bulundu; 2 yıl önce bir sevgilim vardı. Tartışmalarımız giderek arttı. Ayrıldıktan bir süre sonra sevgilimi Ali ile gördüm... Loca adaylarına seslenen Elmir, "Lütfen bana 'Ali ile arkadaşsınız, sen nasıl Naz'a talip olabilirsin' demeyin" ifadelerini kullandı.

DAMAT ADAYI: KIZ ARKDAŞI BANA AŞIKTI

Bu iddiaları yalanlayan Ali; "Evet, Elmir'in kız arkadaşı bana aşık olmuş. Elmir'e sürekli beni soruyormuş. Fakat arkadaşımın sevgilisi olduğu için kesinlikle bahsi geçen bayanla bir sevgililik durumu yaşamadım. Hatta bizi izliyorsa, yayına bağlansın doğruları anlatsın. Elmir, sen beni o kadar kıskanmışsın ki, geçmişte yaşanan bu duruma inat mı Naz'a talip geldin. Çünkü geldiğin gün hala parmağında o bayanın sana hediye ettiği yüzük vardı" şeklinde konuştu.

NAZ KENDİSİNE İNAT ÜZERİNE GELEN ADAYINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Sen, eski sevgilinin sana hediye ettiği yüzüğü takarak mı bana talip geldin? diyen Naz, "Tüm bunları duyduktan sonra Elmir'in, bana inat uğruna geldiğini düşünüyorum" dedi ve stüdyodan çıkmak istediğini söyledi. Elmir ise Naz'la baş başa konuşmak istedi. Zuhal Topal'dan izin alan ikili, konuşmak üzere stüdyodan ayrıldı.