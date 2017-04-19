Damar Tümörü Hastalığına Yakalanan Çocuk İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Batman'da doğuştan damar tümörü hastalığına yakalanan 15 yaşındaki Sedat Bitmiş için yardım kampanyası başlatıldı.



Batman'ın Aydınkonak Mahallesi'nde ikamet eden Bitmiş ailesinin 15 yaşındaki çocukları Sedat Bitmiş, halk arasında damar tümörü olarak bilinen 'Sturge Weber Sendromu Tip 2' hastalığına karşı yıllardır mücadele veriyor. Ölümcül etkileri olduğu belirtilen hastalığın tedavisi için 125 bin TL gerekiyor. Maddi durumu iyi olmadığı ve tedavi için gerekli parayı bulamayan Bitmiş ailesi için Sağlık İl Müdürlüğü Valilik oluru ile yardım kampanyası başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Batman İl Sağlık Müdürü Dr. İhsan Bodakçi, "Doğuştan Sturge Weber Sendromu pençesindeki Batmanlı Sedat Bitmiş, 8 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'de Kamu Hastanelerinde tedavisi var ama doktorlar umut veremediği için ailenin İstanbul'da gittiği bir klinik onlar için umut buldu. Tedavisi iki yıl sürecek bunun için de 125 bin TL para bulunması gerekir. Ailenin bu umudunun kırılmaması için yardım kampanyası başlattık. Tedavi masrafı olan 125 bin lirayı bulması amacıyla valiliğimizin izni ile yardım kampanyası başlattık. Tüm hayırsever iş adamı ve vatandaşları Sedat'ın yaşam çığlığına kulak vermelerini istiyoruz. Yardım yapmak isteyenlerin kampanya için açtığımız hesaba yardımlarını aktarmalarını bekliyoruz. Kampanya için açtığımız hesap numarası, İBAN, TR800001000557813111805001'dır" dedi.



"Kampanya umut ışığı oldu"



Başlatılan yardım kampanyasının kendilerini umutlandırdığı belirten Sedat Bitmiş'in babası 57 yaşındaki Ahmet Bitmiş, "Oğlum doğuştan beri bu hastalıkla pençeleşiyor. Oğlumu götürmediğim hastane kalmadı. Oğlumun tedavi olabilmesi için sağlık il müdürü bir yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasının başlatılmasına izin veren valimizden Allah razı olsun, tüm hayırseverlerden oğlumun yaşaması için yardım bekliyoruz. Bu yardım kampanyası bizim için bir umut ışığı oldu" diye konuştu. - BATMAN