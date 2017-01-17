Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, uzman erbaş damadı tarafından öldürülen kadın ile kızının cenazeleri toprağa verildi.



İzmit Asri Mezarlığı morgundan alınan Nurhan Yaktı ile kızı Aysun Bozcan'ın cenazeleri, Bahçelievler Camisi'ne getirildi.



Yaktı'nın oğlu Ayhan Duran burada taziyeleri kabul ederken, polis ekipleri de caminin etrafında güvenlik önlemi aldı.



Anne ile kızının cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığı'nda defnedildi.



Kartepe'de ilçesinde gece saatlerinde ayrılmak üzere olduğu eşi A.D'yle görüşmeye giden uzman erbaş A.D, çıkan tartışma sırasında, tabancayla kayınvalidesi Nurhan Yaktı ve baldızı Aysun Bozcan ile baldızının kızı F.N.B'ye ateş etmişti.



Aysun Bozcan olay yerinde, Nurhan Yaktı ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, cinayet zanlısı A.D. ise aracıyla olay yerinden kaçmıştı.



Polis, olayın ardından kaçan cinayet zanlısını yakalamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.