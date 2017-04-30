- Dalyan'da sporcular carettalarla yüzdü



MUĞLA - Muğla'nın Ortaca İlçesi İztuzu Sahili'nde "Carettalarla Yüzüyoruz" teması ile bu yıl 2'ncisi düzenlenen Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı tamamlandı. Sporcuların ve izleyicilerin 50 tur teknesi ile Dalyan Kanalından İztuzu Sahili'ne taşındığı yarış renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Ortaca Kaymakamlığı ve Ortaca Belediyesince desteklenen Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından organize edilen yarışa 444 sporcu katıldı. Yaşları 14 ile 88 arasında değişen erkek ve kadın sporcular 2 bin 140 metrelik parkurda birinci olabilmek için yarıştı. Yarışta, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri hazır bekletildi.

Vali Çiçek: "Bu bölgede turizmi canlandırmak istiyoruz"

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Muğla Valisi Amir Çiçek, "Dalaman, Ortaca, Köyceğiz destinasyonumuzun önemli bir lokasyonu olan İztuzu Sahili'nde, yüzme yarışı düzenlememizin sebeplerinden biri de neslini koruduğumuz caretta carettalar ile yüzmekti. Bu bölgede doğa ve insan sevgisini, turizmi canlandırmak istiyoruz. Çeşitli sportif etkinlikler ile spor turizmini canlandırmak ve 12 aya yaymayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek, turizm sezonu süresince çeşitli etkinliklerin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Karakuş: "Turizm sezonunu 12 aya yaymak için çalışmalar yaptık"

4 aya sıkışmış turizm sezonunu 12 aya yaymak için çalışmalar yaptıklarını belirten MUTSO Başkanı Bülent Karakuş, "Karya yürüyüş yolu 12 ay kullanılabilecek bir yol oldu. Ortaca'da yapılan etkinlikler ile de turizmi bir 6 ay daha uzatmayı başardığımızı düşünüyorum. Odamızın ve yönetim kurulu üyelerinin organizasyonda büyük gayreti ve emekleri var. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karaçelik: "Gelen misafirlerimizin gönüllü turizm elçimiz olacağına inanıyorum"

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik ise Dalyan'ı Türkiye'de ve Dünya'da turizm destinasyonu yapmak için çalıştıklarını aktardı.

Dalyan'da çeşitli etkinlikler ile yoğun günler yaşadıklarını söyleyen Başkan Karaçelik, "Yüzme yarışı için gelen misafirlerimizin yanı sıra Bahar Şenliği için gelen motorcular da Dalyan'a renk kattı. İnanıyorum ki gelen misafirlerimiz bizi ve bölgeyi tanıdıktan sonra gönüllü turizm elçilerimiz olacaklar" dedi.

Yiğit: "Geçen seneye göre katılımda artış var"

Katılımda geçen seneye göre yüzde 20 artış olduğunu dile getiren Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Sezgin Yiğit, "Aileleri ve yakınları ile birlikte Dalyan'da bin 250'ye yakın misafirimiz var. Yarışın, 4 gün süresince tüm Dalyan halkına ve esnafına katkısı olduğunu düşünüyorum. Yüzme Yarışının tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışa geçen yılda katıldığını söyleyen engelli kategorisi 1'incisi Uğurcan Özer de carettalar ile birlikte yüzmenin çok eğlenceli olduğunu ifade etti.

12 kategoride yapılan yarışlarda dereceye girenlere madalya ve ödül verildi.