Dallas'taki 156 Siren, Bilgisayar Korsanları Tarafından Hacklandı

Son dönemde siber saldırıların oranında yaşanan artışa gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Geçtiğimiz hafta ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Dallas şehrindeki siber saldırı da bunun en güncel örneklerinden birisi.



Amerika Dallas'tabulunan 156 sirenin hacklanması ve şehre bir kasırganın yaklaştığı duyurularının yapılması, şehirde büyük çaplı bir gerginliğin yaşanmasına neden oldu.



Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı saat 23: 45'te gerçekleşen bu olay hakkında yapılan incelemeler sonucunda edinilen bilgiye ve yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre: Bu saldırının bir siber suç örneği teşkil ettiği ve sorumlularının kimliği belirlenemeyen hackerler olduğu belirtildi.



Yetkililerin 1-2 saatlik yoğun çalışmaları sonucunda güçlükle susturulabilen sirenler hakkında güvenlik güçlerinden bilgi almak amacıyla iletişime geçen vatandaşlar, bu durumun bir yanlış alarm sonucu yaşandığı bilgileriyle rahatlatılmaya çalışıldı.



Cumartesi sabahı saat 01.20 sularında susturulan sirenler hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mike Rawlings: "Düzenlenen gece saldırısı, acil durum bildirim sistemimizi hedef almıştır" ifadeleriyle konuya basit bir şekilde açıklık getirmeye çalıştı ve güvenlik güçlerinin sorumlu kişileri bulmak için harekete geçtiğini belirtti.