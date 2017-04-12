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Dallas Fed Başkanı Kaplan Açıklaması
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KAP Açıklamaları

Dallas Fed Başkanı Kaplan Açıklaması

ABD Merkez Bankasının (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, bankanın bu yıl bitmeden yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Kaplan Açıklaması

ABD Merkez Bankasının (Fed) Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, bankanın bu yıl bitmeden yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu küçültmeye başlayabileceğini söyledi.

Kaplan, Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde yaptığı konuşmada, Fed'in para politikasına ve bilançosuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Fed'in, ülke ekonomisinin hızla tam istihdama ve yüzde 2 enflasyona yaklaşması nedeniyle sıkılaştırmaya devam edeceğini anlatan Kaplan, bununla birlikte yavaş büyümenin faiz artırımlarının kademeli ve sabırlı olması gerektirdiğini vurguladı.

Kaplan, ayrıca bankanın 2008 küresel finansal krizinin ardından başlattığı varlık alım programıyla 4,5 trilyon dolara ulaşan bilançosunu küçültmesi için gelecek aylarda harekete geçebileceğine işaret etti. "Bence bilançoyu küçültme sürecini bu yılın sonlarına doğru başlatabiliriz" diyen Kaplan, bilançonun piyasaları etkilemeyecek şekilde küçültülmesini tercih ettiğini dile getirdi.

"Hükümet, büyümeyi kamu borcuyla finanse ediyor"


Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, federal hükümetin de kamu borçlarını azaltması gerektiğine işaret etti.


ABD'nin 20 trilyon dolara yaklaşan toplam kamu borcu için "Ülkenin kapasitesinin sonuna geldik" ifadesini kullanan Kaplan, ayrıca federal hükümetin büyümeyi kamu borcuyla finanse ettiğini söyledi.

Kaplan, maliye politikalarının yaklaşık 10 yıldır Washington'daki partizanlık nedeniyle düzgünce hazırlanamadığını ve uygulanamadığını sözlerine ekledi.

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