Dalından Kopardığı Kahveyi Davetlilere İkram Etti

Dalından kopardığı kahveyi davetlilere ikram etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kahve yetiştiren tropikal meyve üreticisi Tahir Kısaaslan, ürettiği kahveyi Tarım Fuarı'nda açtığı stantta davetlilere ikram etti.

Kahve ağacı önünde kahve içenler yerli kahvenin tadına bayıldı.



ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 19 Nisan'da başlayan 11. Gazipaşa Tarım Fuarı'nda sergilenen kahve ağacından toplanan meyvelerden elde edilen kahve, içenlerden tam not aldı

Tropikal ürün çeşitliliğinin her geçen gün arttığı Gazipaşa'da tropikal meyve üreticiliği yapan Tahir Kısaaslan, çikolata meyvesi, papaya, ananas, zencefil, çarkıfelek, pasiflora, altın çilek, kivi, mango, pepino, avokado gibi ürünlere bir de kahve ekledi. Tarım Fuarı'nda bulunan standında bir yandan kahve ağacını sergilerken bir yandan da kahve meyvesinden elde ettiği kahveyi ziyaretçilerine ikram eden Kısaaslan, fuarın ilgi odağı oldu.

Standını ziyaret eden kişilere kahvenin dalından fincana gelinceye kadarki serüvenini anlatan Kısaaslan, bir yandan da tropikal meyvelerini tanıtıyor. Tropikal meyvelerden elde ettiği yeni tatları da ziyaretçilere ikram eden Kısaaslan, "Avakado meyvesinin pastasını, yoğurtlamasını, kızartmasını yaptım. herkes çok beğendi. Ayrıca 7 farklı tropikal meyveden oluşan ve adını 'Atom' koyduğum bir içecek yaptım. Bunu da geçlerimize öneriyorum. Çok faydalı bir içecektir" dedi.

Gazipaşa'da gerçekleşen Uluslararası Sanat Sempozyumu'na katılan ve eserleri fuar alanında sergilenen yerli yabancı çok sayıda ressam da Gazipaşa kahvesine bayıldı.

Azarbeycanlı ressam Elanur Mahmudof "Biz Gazipaşa'yı çok sevdik. Kahve gerçekten harika ama kahve ağacının önünde kahve tadı denemeyi rüyamda görsem inanmazdım" dedi.

İsrailli Ressam Artyodm Kapusta ise güne kahve içerek başladığını ancak içtiği bu kahvenin en naturel kahve olduğunu söyledi.

Standı ziyaret eden ve dalında olgunlaşmış kahve meyvesini yiyen bazı vatandaşlar ise kahveni bu haliyle bile tüketilebileceğini söyledi.