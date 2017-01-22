Binbir Gece Masallarından SahneyeBinbir Gece Masalları'ındaki "Kurnaz Dalila'nın Çizimlerinin Hikayesi"den esinlenilerek yazılmış olan DALİLA, Alman yazar Tristan BERGER tarafından kaleme alınmıştır.
Hüsrana yazgılı yaşam sahiplerine bir çıkış yolu sunmak isterim: geriye dönün. Arkanıza bakmadan tek solukta koşun, dokunulmazlık hakkının sizi beklediği çocukluğun kahraman duygularına... Orada tiranlar susup siz konuşacaksınız.
Tahta kılıçlarınızla savunun kumaştan yapılmış evlerinizi ve sıcak çorbaları içi oyulmuş çamurun oyuğundan, kendi taslarınızda için; doğadan çalınmış killerin pişirilip etiketlendiği kaselerden değil: üstü sırlanmış olsa da toprak aynı toprak.
Yerlilerle yabancıları bir araya getirin ki aşkın alevi her yana dağılsın ve resmin güzelliğine tüm duygularınızla sarılın ki çiçek bahçelerinde sıcak öpüşler olsun. Sizi dürtükleyen para keseleri bir göz bağından başka ne olabilir ki: ahalinin dedikodusunu duyuyor musunuz?
Masalın en güzel yerinde mültecilik düştü payıma ve ben hakkını vermeliyim rolümün.
Yabancı dediğin yeryüzünde
Kaleler rüzgara karşı nasıl durursa öyle durur.
Rüzgar esip kurulanı dikileni yerle bir eder,
Yabancı dönüp dolanıp döner memleketine.
Yazan : Tristan BERGER
Yönetmen : Ufuk BEZCİ
Oyuncu : Meltem ÖZKARA
Müzik : Soner AYBAR
Teknik : Ümit TOPKAYA
Sahne- Kostüm Tasarım : Yasemin YILMAZ
Afiş Tasarım : Ekin Başak AKGÜL
Dalila
Binbir Gece Masallarından SahneyeBinbir Gece Masalları'ındaki "Kurnaz Dalila'nın Çizimlerinin Hikayesi"den esinlenilerek yazılmış olan DALİLA, Alman yazar Tristan BERGER tarafından kaleme alınmıştır.
Binbir Gece Masallarından SahneyeBinbir Gece Masalları'ındaki "Kurnaz Dalila'nın Çizimlerinin Hikayesi"den esinlenilerek yazılmış olan DALİLA, Alman yazar Tristan BERGER tarafından kaleme alınmıştır.