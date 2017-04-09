Dalgın Kaleci Takımını Yaktı!

Meksika Ligi'nin 12. haftasında oynanan Guadalajara - Puebla maçında son derece ilginç bir gol atıldı.



Maçın son dakikasında Puebla kalecisi Cristian Campestrini kalesine çekilen şutu kurtardıktan sonra arkasında yer alan oyuncuyu görmedi.



Guadalajara'nın forvet oyuncusu Carlos Fierro, dalgın kalecinin topu yere bırakmasını affetmeyerek golünü atmayı başardı.



Bu gol, konuk ekip Puebla'ya pahalıya mal oldu.



Guadalajara, 90+4. dakikada gelen bu ilginç golle rakibini 3-2 yenerek ligde liderliğini sürdürdü.



Kaynak: Sporvadisi.com