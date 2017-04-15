Dalamanlı İşadamından Umke'ye Bina

MUĞLA'nın Dalaman İlçesinde müteahitlik yapan Recep Kocabıyık, Sağlık Bakanlığı'na, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) kullanması için bina bağışı yaptı.



Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ile eski hastane arasında kalan alana Elif İnşaat tarafından 112 Acil İstasyonu olarak kullanılmak üzere yapılan bina uzun yıllar atıl vaziyette kaldı. Parası ödenmediği için tüm hakları Elif İnşaat sahibi Recep Kocabıyık'ta olan binayı atıl vaziyetten kurtarmak için CHP'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz devreye girdi. Görüşmelerin ardından Recep Kocabıyık binayı, annesi Elif Kocabıyık'ın isminin konulması şartıyla, şu anda Dalaman Belediyespor tesislerinde hizmet veren UMKE'ye bağışladı. Protokol imza töreninde açıklama yapan Elif İnşaat'ın sahibi Recep Kocabıyık, "Bize bu binayı yaptırdılar. Biz de devrede Sağlık Bakanlığı var diye yaptık. Ama kimse sahip çıkmadı. Büyük paralar harcayarak yaptığımız bu bina yüzünden zarar ettik. Ama yıllar geçti. Belediye Başkanım Muhammet Şaşmaz'ı kırmak istemedim ve hiçbir bedel almadan bağışladım. Dalaman'a hayırlı olsun" dedi.



Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz ise milli bir servetin çürümeye terk edilmesine gönlünün razı gelmediğini vurgulayarak, Recep Kocabıyık'a teşekkür etti. Başkan Şaşmaz, "UMKE şu anda Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından Dalaman Belediyespor'a tahsis edilen ve bizim tarafımızdan tadilatı yapılan tesislerde hizmet vermeye çalışıyor. UMKE'yi buraya almayı düşünüyoruz. Böylece Dalaman Belediyespor da kendi tesislerini kullanabilecek" dedi.



- Muğla