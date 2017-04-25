Dalaman Müftülüğünden Kan Bağışı

Dalaman Müftülüğü ve Dalaman Türk Kızılay Şubesince düzenlenen kan bağışı etkinliğinde müftülük personeli ve din görevlileri tarafından kan bağışında bulunuldu.



Kan vererek kampanyaya destek olan Dalaman İlçe Müftüsü Hasan Yozgat, "her an kana ihtiyacımız olabilir. Bizlerde Dalaman Türk Kızılayı Başkanlığı ile birlikte düzenlediğimiz etkinliğe destek vererek kan bağışında bulunduk. Kan vermek hem toplum için, hem de vücudumuz için oldukça önemlidir. Kan bağışı yaparak bir hayat kurtarabiliriz. Az da olsa kan ihtiyacına bir katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kampanyaya katılan başta personelimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.



Dalaman Türk Kızılayı şube başkanı Fatma Çalkın ise, "Kampanyaya destek veren Müftülük personeli ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA