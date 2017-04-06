Kariyer Kulübü tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa ÖÇ Konferans Salonu



Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Fakültesi (Muttalip Yolu) İkieylül Kampüsü



Başlangıç Saati : 07.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 07.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Dalaman Airport Tanıtımı ve Havacılıkta İnsan Kaynakları



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır