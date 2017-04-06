Dalaman Airport Tanıtımı ve Havacılıkta İnsan Kaynakları

Kariyer Kulübü tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Dalaman Airport Tanıtımı ve Havacılıkta İnsan Kaynakları

Kariyer Kulübü tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa ÖÇ Konferans Salonu

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Fakültesi (Muttalip Yolu) İkieylül Kampüsü

Başlangıç Saati : 07.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 07.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Dalaman Airport Tanıtımı ve Havacılıkta İnsan Kaynakları

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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