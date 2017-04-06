Dalaman Airport Tanıtımı ve Havacılıkta İnsan Kaynakları
Kariyer Kulübü tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Kariyer Kulübü tarafından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa ÖÇ Konferans Salonu
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Fakültesi (Muttalip Yolu) İkieylül Kampüsü
Başlangıç Saati : 07.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 07.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Dalaman Airport Tanıtımı ve Havacılıkta İnsan Kaynakları
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
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