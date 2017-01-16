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Dakar: Motosiklet Sınıfında Şampiyon Sam Sunderland
16 Ocak 2017 Pazartesi 12:11
12. etabın galibi Adrien Van Beveren olurken genel klasmanın zirvesinde Sam Sunderland yer aldı.
12. etabın galibi Adrien Van Beveren olurken genel klasmanın zirvesinde Sam Sunderland yer aldı.
Kaynak:
EuroSport.com
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