Dakar: Motosiklet Sınıfında Şampiyon Sam Sunderland

12. etabın galibi Adrien Van Beveren olurken genel klasmanın zirvesinde Sam Sunderland yer aldı.

12. etabın galibi Adrien Van Beveren olurken genel klasmanın zirvesinde Sam Sunderland yer aldı.


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