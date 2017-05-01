Daka'dan Aldığı Destekle Ürettiği Tarım Aletlerini Yurt Dışına İhraç Ediyor

DAKA'dan aldığı destekle ürettiği tarım aletlerini yurt dışına ihraç ediyor



MUŞ - Muş'un Malazgirt Tarım Makineleri İhtisas Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaf, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe destekleriyle tarım aletleri üretip yurt dışına ihracat yapmaya başladı.

TARMİS'te üretim yapan firmalardan Aktiv tarım yetkilisi Ömer Hanay, "Malazgirt'te tarım aletleri alanında üretim yapıyoruz. Çok şükür şuan komşu ülkeler başta olmak üzere ülkemizin birçok yerine tarım aletleri üretip gönderiyoruz. İlk başladığımız yıllarda buralar bize çok büyük geliyordu. Şimdi işlerimizi ve üretim kapasitemizi artırınca buralar bize küçük gelmeye başladı. Biz üreticiler yer sıkıntısı yaşıyoruz. Yetkililer bize destek verirlerse Malazgirt'te işsiz genç kalmayacak. Yerlerimizi büyütürsek, iş yerlerimizde daha fazla kişi çalıştırmaya başlayacak" dedi.

TARMİS'te ürettiği tarım aletlerini yurtdışına ihraç eden Sağlam tarım yetkilisi Malazgirtli iş adamı Aziz Halifeoğlu, 2010 yılında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın verdiği hibe desteğiyle tarım aletlerini üretmeye başladığını ifade etti. 2010 yılında DAKA'nın verdiği hibe desteğiyle tarım aletlerini üretimine başladığını ifade eden Halifeoğlu, "Ürettiğimiz tarım aletlerini önceleri çevre il ve ilçelere göndermeye başladık. DAKA'dan aldığımız hibe destekleriyle aldığımız son sistem makineler ile tarım aletlerinin üretim kalitesini yüzde 100 arttırdık. Çok şükür imalatlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na teşekkür ederiz. Bizleri destekleyip bölge insanına da katkıda bulunmamıza vesile oluyorlar. DAKA olmasaydı bu seviyeye gelemezdik. İnşallah bundan sonra daha iyi seviyelere gelip, halkımıza daha iyi hizmetler sunabiliriz. Burada üretilen tarım aletleri İran, Kuzey Irak, Irak, Gürcistan, Nahçıvan gibi çevre ülkelere de gelen siparişler üzerine gönderiyoruz. Zirai tarım aletleri arasında; ot toplama tırmığı, tek hareketli bıçak, tohum serpme makinesi gibi birçok zirai tarım aletleri üretiliyoruz" diye konuştu.

Yurtdışına üretim yapan TARMİS esnaflarından Hanay tarım yetkilisi Erhan Hanay ise, "İlçemiz genelinde TARMİS'te üretim yapan firmalar olarak yaklaşık 10 bin civarında tarım aletleri üretilmekte olup bununla beraber 300 kişi istihdam sağlanmaktadır. TARMİS'te üretim kalitesini ve istihdamı artırıp ilçemizin ekonomisine katkı sağlayamaya çalışıyoruz. İç pazar olarak doğu ve güney doğu illerine başta olmak üzere ülkemizin her tarafına hitap ediyoruz. İhracata yönelik komşu ülkelere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İşletmelerde çalışan gençler ise, batıya göç etmediklerini ve kendi ilçelerinde çalışma imkanı bulduklarını dile getirdi. Gençler, "Çok şükür kendi ilçemizde SSK'lı olarak çalışma fırsatı bulabiliyoruz TARMİS sayesinde. Bizler içinde kendi memleketimizde çalışmak daha iyi oluyor. Batıya gitmemize gerek kalmıyor" ifadelerini kullandılar.

(VE-ŞAK-Y)