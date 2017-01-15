Dak Çalışmalarını Sürdürüyor

Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, gönüllü yardımlaşma çalışmalarına devam ediyor.



İhtiyaç sahibi her vatandaşın imdadına yetişen gönüllü DAK üyeleri, arama ve kurtarma operasyonlarının yanı sıra sadece kadınlardan oluşan 'Kadınlar Kulübü' üyeleri çeşitli ziyaretlerde bulunarak ailelerin ihtiyaçlarını kendileri tespit ediyor. Tespit edilen ihtiyaca göre hemen çalışmalara başlayan gönüllüler, ailenin derdine derman olmak için uğraşıyorlar.



"Herkesten yardımlarını bekliyoruz"



İmece usulünü hayata uygulamak için çalıştıklarını söyleyen DAK kadınları, "Bu ihtiyaç kıyafet olabiliyor, gıda olabiliyor, eşya olabiliyor veya kırtasiye olabiliyor. Zaman zaman bu tür yardımlaşmalar yaptığımız gibi bazen de hastane, huzurevi gibi yerleri ziyaret ederek moral ve motivasyon desteğine bulunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandılar. Son olarak tespit edilen 10 aile için gıda temin eden gönüllüler, bu tür yardımlaşma faaliyetlerine devam edeceklerini ve tüm Eskişehir halkından destek beklediklerini bildirdi. - ESKİŞEHİR