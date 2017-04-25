Dairesinde Çıkan Yangında Öldü

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde bir apartmanın 3'üncü katında yaşayan 49 yaşındaki Yıldız Akgün, dairesinde elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında yaşamını yitirdi.



Bengisu Mahallesi Yayla Caddesi 41 numaradaki 6 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan Yıldız Akgün'ün evinde, bugün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Bir yıl önce omurilik ameliyatı olan ve kısa bir süre önce İzmir'deki hastaneye giderek kontrollerini yaptırıp tekrar Ödemiş'e dönen Akgün'ün uyuduğu sırada elektrik sobasından çıktığı sanılan yangın, evi sardı. Yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlatıp, yangını söndürdü. Yapılan kontrolde, yanarak öldüğü anlaşılan Yıldız Akgün'ün cesedi bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yıldız Akgün'ün cesedi, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ait cenaze aracıyla, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



İKİNCİ YANGINDA MADDİ HASAR OLUŞTU



Öte yandan aynı gece ilçedeki ikinci ev yangını, İnönü Mahallesi Şehit Yücel Öner Sokak numara 36/1'deki apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Termosifondan çıktığı belirlenen yangında, maddi hasar meydana geldi.



Polis, her iki yangınla ilgili soruşturma başlattı. - İzmir