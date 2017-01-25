Daire Başkanları Kilis'i Ziyaret Etti

Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mahmut Ağırman ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezir Gül, Kilis'te bir dizi temaslarda bulundu.



Kilis'te, Suriyeli çocukların eğitimlerinin niteliklerini artırmak için Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Suriyeli öğretmenlerin eğitimi ile ilgili 80 saatlik bir kurs başlatıldı. İlgili kursa Kilis'teki Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan 659 öğretmen, ayrıca görev yapması muhtemel 171 öğretmen katıldı. Söz konusu kursu denetlemek, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mahmut Ağırman ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezir Gü,l Kiliste çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile yetkililerden bilgi alan daire başkanları, Öncüpınar Kampını gezerek, okullar hakkında bilgi alındı. - KİLİS