Daire Başkanı Emin Türk, Hisarcık'ta İncelemelerde Bulundu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Daire Başkanı Emin Türk, Hisarcık ilçesinde bulunan bor maden sahalarında incelemelerde bulundu.



Daire Başkanı Emin Türk, Emet Bor İşletme Müdürü Metin Arslan ile birlikte Emet Bor İşletme bünyesindeki Hisarcık açık maden ocaklarında incelemelerde sonra Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.(MA-EFE) - KÜTAHYA