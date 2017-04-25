Daıkın Türkiye Yeni Sezon Öncesi Hedeflerini Basınla Paylaştı

Haberleri ile sektörün gelişimine destek veren basın mensuplarıyla bir araya gelen Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, "Soğutmada bir devrim yaşanıyor. Yeni nesil soğutucu akışkan R32'nin yaygınlaşması özellikle enerji tüketimi ve çevresel etkiler açısından çok olumlu bir dönüşüm sağlayacak" dedi.

Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı Temmuz 2011'den bu yana sektör ortalamasının çok üzerinde büyüme performansı sergileyen Daikin, 2020 hedeflerini açıklarken sektörün geleceğine ilişkin öngörülerini paylaştı. Yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile çalışan klimaları Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de piyasaya sunduklarını hatırlatan Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder bu konuda yaşanan gelişmeleri sektör açısından bir devrim olarak nitelendirdi.

İklimlendirme sektörünün Türkiye'de gelişimine haberleri ile destek olan sektörel yayınların temsilcileri ile 13 Nisan Perşembe günü fuha İstanbul'da bir araya gelen Daikin yöneticileri, Fusion20 hedefleri doğrultusunda 2020 yılına kadar yüzde 64 büyüme kaydedeceklerini açıkladı. Toplantıda yaptığı konuşmada öncelikle Daikin'in faaliyetleri hakkında bilgi veren CEO Hasan Önder, yaz sezonuna bir dizi yenilik ve büyük bir moralle başladıklarını vurguladı. Bu yeniliklerden birinin de R32 soğutucu akışkan ile çalışan klimalar olduğuna dikkat çeken Önder, "Geçen yıl Avrupa'yla eş zamanlı olarak Ururu Sarara ve Emura modellerimizle Türkiye'yi bu yeni nesil gazla tanıştırmıştık. Bu yıl ürün gamımız bu yönde daha da gelişecek. Zaman içerisinde sektörde de büyük dönüşüm yaşanacak" dedi.

Çevre ve tüketici dostu ürünleri ile tanınan Daikin'in bu konuda sektörüne öncülük ettiğini vurgulayan Hasan Önder, "Çok kısa bir zaman içinde halen kullanılan R410A akışkanının yerini alacağını öngördüğümüz R32 soğutucu akışkanının klimalarda yaygınlaşması için Daikin, almış olduğu 93 patenti klima üreticileri ile ücretsiz olarak paylaştı. Bu soğutucu akışkanın yaygınlaşması özellikle enerji tüketimi ve çevresel etkiler açısından çok olumlu bir dönüşüm olacak" diye konuştu.

'ÇİFT HANELİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bu arada Daikin Türkiye'nin faaliyetlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Önder, son 5 yılda sergiledikleri başarılı performansa dikkat çekti. 2016 yılında yüzde 34 büyüme oranı ile 1 milyar liralık ciro hedefini yakaladıklarını hatırlatan Önder, "2017 ve sonrasında da yeni ürünlerimiz ve ihracat hamlemiz ile çift haneli büyümemizi sürdüreceğiz" dedi. 94 yıllık köklü geçmişi ile iklimlendirme sektöründe dünya lideri olan Daikin'in 2020 yılına ilişkin önemli bir yapılanma içerisinde olduğunu belirten Önder, bu konuda şu bilgileri verdi: "Daikin'in Fusion20 hedefleri doğrultusunda Daikin Türkiye olarak biz de yapılanmamızı tamamladık ve 2020 yılına ilişkin planlarımızı yaptık. Bu süreçte çift haneli büyümemizi sürdürürken, ihracatta da atağa geçeceğiz. Hedefimiz 2020 yılında ciromuzu 1.644 milyon TL.'ye, istihdamımızı 1.500 kişiye, ihracatımızı da 300 milyon dolara çıkarmak. Bu doğrultuda bir dizi yeni çalışmayı devreye aldık. 2017 yılından başlayarak sektörümüzü ve tüketicilerimizi bir dizi yeni ürün ve hizmetle tanıştıracağız. Bu dönemde özellikle ihracatta büyük hamle yapmaya hazırlanıyoruz. Hendek tesislerimizde üretilen 300 bin adet klimayı Daikin Group bünyesindeki ülkelere ihraç ediyoruz ve hedeflerimiz daha da büyük. Yeni dönemde klimanın yanı sıra kombi ve radyatör ihracatında da daha etkin olacağız. Şu anda 44 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz, bu yılla birlikte ihracatta atağa geçeceğiz. 2020 hedeflerimiz arasında ihracat tutarı ile birlikte ihracat yapılan ülke sayısını ve Hendek tesislerimizde üretilen ürün gamını genişletmek de yer alıyor."

'SOĞUTMA ALANINDA BİR DEVRİM YAŞANIYOR'

CEO Hasan Önder'in "Soğutmada bir devrim yaşanıyor" diyerek tanıttığı yeni nesil soğutucu akışkan R32 hakkında bilgi veren Daikin Türkiye Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü Dr. Andaç Yakut ise, bu değişimi şöyle anlattı: "R32'yi kısaca çevre ve tüketici dostu yeni nesil bir soğutucu gaz diye özetleyebiliriz. Klimalarda bugün kullanılan gaza göre pek çok artısı bulunan R32, daha küçük ve daha az elektrik tüketen klimaların üretilmesini mümkün kılıyor. Daikin Türkiye olarak biz de Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de R32 soğutucu akışkanı içeren ilk split klimaları piyasaya sunduk ve bunun yaygınlaşması için çalışıyoruz."

R32 soğutucu akışkanın şu an split klimalarda kullanılan R410A soğutucu akışkanına göre daha fazla enerji verimliliği sağladığını belirten Yakut, ayrıca R32'nin küresel ısınma potansiyelinin, R410A'nın sahip olduğu küresel ısınma potansiyelinin yaklaşık 3'te birine eşit (GWP=675) olmasından dolayı bu gazın çok daha çevreci bir gaz olduğuna dikkat çekti. Yakut "Bu hepimiz için çok önemli bir konu. Bunun yanı sıra daha kompakt tasarım da mümkün olacak. R32 sayesinde çok daha küçük dış üniteler göreceğiz" dedi.

'TÜRKİYE KOMBİDE AVRUPA'NIN ANA ÜSSÜ OLACAK'

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özen, ihraç edilen ürün çeşidinin de artırılacağını belirtirken, "Türkiye panel radyatör konusunda Avrupa'nın ana üssü haline geldi. Önümüzdeki dönemde kombide de bu başarıyı elde etmeyi amaçlıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından üretimine kadar Daikin Türkiye mühendislerinin geliştirdiği Daikin Kombi ile bunu başaracağız" diye konuştu. Daikin Türkiye Bireysel Sistemler Satış Müdürü Arif Ercan Dursun da, Daikin'in ürün gamında bugüne kadar taklit edilemeyen cihazlar bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu süreçte Japonlar'ın inovatif bakış açısını Türkiye'deki çalışmalarımıza entegre ettik ve sonuçlarını da almaya başladık. Bugüne kadar Türkiye fiyat odaklı bir pazar olarak gelişiyordu, ancak biz kalite odaklı olduk ve böyle bir değişime de öncülük yaptık" dedi.

'DAIKIN AKADEMİ'DE 21 BİN 450 KİŞİYE EĞİTİM VERDİK'

Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt da, Daikin Akademi'nin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, bugüne kadar üniversite öğrencilerinden servis çalışanlarına kadar 21 bin 450 kişiye eğitim verdiklerini açıkladı. Daikin Akademi'nin sadece teknik eğitimler değil, kapsamlı bir eğitim programı uyguladığını anlatan Yeşilyurt, Daikin Avrupa'nın da örnek aldığı bu çalışmalar ile önümüzdeki dönemde daha da çok kişiye ulaşarak, sektöre katkılarını sürdüreceklerini vurguladı. Daikin'in sektöre katkılarının Daikin Akademi'nin yanı sıra Solution Plaza fuha İstanbul ile de sürdürdüğünü belirten Yeşilyurt, sözlerine şöyle devam etti: "Avrupa'nın ilk ve dünyanın en büyük deneyimleme merkezi olarak faaliyete geçen merkezimizde, bir dizi etkinlik de düzenliyoruz. Açıldığı günden bu yana bireysel kullanıcılardan ticari yatırımcılara, öğrencilerden akademisyenlere kadar yaklaşık 4 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. Ayrıca Daikin Türkiye Akademi iş birliği ile fuha İstanbul'da öğrencilere çeşitli teknik konularda eğitim ve seminerler düzenleyerek, öğrencilere derslerinde gördükleri teorik konuları pratikte pekiştirme fırsatı da sunuyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam edecek."