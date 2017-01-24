Daikin, CIS ülkelerindeki faaliyetlerini artırdı

İhracatın yanı sıra doğrudan üstlendiği projelerle de önemli işlere imzasını atan Daikin, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın en yeni ve en büyük projelerinde de iklimlendirme konforu yaşatıyor.

İklimlendirme sektörünün öncü ve yenilikçi markası Daikin, Türkiye'de olduğu gibi bölgesinin de en büyük projelerinin tercihi olmaya devam ediyor. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın en yeni ve en büyük 4 projesinin tercihi olan Daikin, Türkiye'yi bölgenin iklimlendirme lojistik üssü yapma hedefi doğrultusunda ilerliyor.

Geniş ürün gamı ile kullanıcılarına her zaman konfor, verimlilik ve tasarrufu bir arada sunan Daikin, CIS Bölgesi'ndeki (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan) faaliyetlerini de artırdı. Türkiye'de olduğu gibi CIS bölgesinde de büyük gayrimenkul projelerinin iklimlendirme tercihi olan Daikin, bölgenin en yeni 4 büyük AVM ve Rezidans projelerinin iklimlendirmesini üstlendi. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da toplam büyüklüğü 372 bin metrekareyi bulan 4 yeni projede soğutma grubu sistemleriyle soğutma ve havalandırma konforunu sağlayan Daikin, enerji verimliliği ve tasarruf değerleri yüksek çözümleri ile tercih ediliyor.

'LOJİSTİK ÜSSÜ' HEDEFİNE İLERLİYOR

Özellikle büyük bir kısmı kapalı olan AVM'lerde iç hava kalitesinin çalışanlar ve ziyaretçiler açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'de olduğu gibi bölgemizdeki AVM'lere de hizmet vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkelerinin en yeni ve en modern AVM ve Rezidans projeleri olan Azerbaycan'da Port Bakü AVM & Residence, Türkmenistan'da Berkarar AVM, Kazakistan Mega Silkway AVM, Kırgızistan'da Asia Mall'u portföyümüze eklemiş olmak bizim için büyük önem taşıyor. Daikin Türkiye olarak en büyük hedeflerimizden biri ülkemizi, bölgenin iklimlendirme lojistik üssü yapmak. Bir yandan Avrupa ülkelerinden Çin'e kadar artan ihracatımızla diğer yandan böyle önemli projelerde de çözüm ortağı olarak bu amacımız doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz."

PORT BAKU VE BERKARAR AVM'DE DAKIN KONFORU YAŞANIYOR

Azerbaycan'ın en büyük AVM & Rezidans projesi olan Port Bakü'de, ziyaretçilerin konforlu bir ortamda yaşamaları için 10 adet yüksek kapasiteli soğutma grubu kullanıldı. Mekanik işleri Sasel Elektromekanik'e ait olan Azerbaycan Port Bakü, toplamda 375.000 m2 alan üzerinde müşterilerine hizmet veriyor.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yer alan ve bölgenin en büyük AVM'si olma özelliğini taşıyan 140 bin metrekarelik Berkarar AVM de, Daikin ürünleriyle ziyaretçilerine kaliteli ortam sunuyor. Özellikle yaz aylarında hava sıcaklığının 50-52 derecelere çıkmasıyla birlikte standart cihazların istenen kapasiteleri vermekte zorlandığı bölgede Daikin'i tercih eden AVM, 9 adet yüksek kapasiteli soğutma grubu ile istenilen konfora kavuştu.

MEGA SILKWAY AVM VE ASIA MALL 2017'NİN İLK BÜYÜK PROJELERİ OLDU

Kazakistan Astana'da 120.000 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Mega Silkway AVM'de ise 5 adet Santrifüj soğutma grubu kullanıldı. Rönesans inşaat tarafından inşa edilen AVM, Expo projeleri arasında yer alıyor. 2017 yılında hizmete girmesi planlanan Mega Silkway AVM, aynı zamanda yeşil bina özelliğini tescillemek için BREEAM sertifikası başvurusunda da bulundu.

Kırgızistan'ın en büyük AVM'si olacak Asia Mall da Daikin'in yüksek kaliteli ürünleri ile ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş ortamı yaratacak. 2017 yılında faaliyete geçecek olan Asia Mall'da, 8 adet yüksek kapasiteli soğutma grubu tercih edildi.

BÜYÜK GAYRİMENKUL PROJELERİNİN TERCİHİ DAIKIN SOĞUTMA GRUPLARI

Daikin soğutma grupları; hastane, havalimanı ve AVM gibi soğutma ihtiyacının çok fazla olduğu mahallerde yüksek enerji verimliliğiyle tek bir merkezden iklimlendirme konforu sunuyor. Daikin, CIS ülkelerindeki geniş servis ağı, üstün ürün ve hizmet kalitesiyle tüketicilerin tercih sebebi oluyor.