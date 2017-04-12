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Daikin Cirosunu Yüzde 34 Artırdı
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Daikin Cirosunu Yüzde 34 Artırdı

Daikin, yüzde 34'lük artışla cirosunun 1 milyar liraya ulaştığını, ihracatın da 100 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Daikin Cirosunu Yüzde 34 Artırdı

Daikin, yüzde 34'lük artışla cirosunun 1 milyar liraya ulaştığını, ihracatın da 100 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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