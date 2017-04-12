Daikin Cirosunu Yüzde 34 Artırdı
Daikin, yüzde 34'lük artışla cirosunun 1 milyar liraya ulaştığını, ihracatın da 100 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Daikin, yüzde 34'lük artışla cirosunun 1 milyar liraya ulaştığını, ihracatın da 100 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
-
Erdoğan'dan kanser hastalarına moral! Tüm masraflar devletten
-
Japonlar Türk devini satın aldı!
-
Bakan resmen duyurdu! Süper teşvik için başvurular başladı
-
Savaş çığlıkları altını uçurdu, fiyatlar tutulamıyor
-
Her evin çatısı kazanç kapısı oluyor!
-
Yılın otomobili belli oldu
-
Vahşet anları kamerada! Sokak ortasında döve döve öldürdüler