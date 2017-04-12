Daikin Cirosunu Yüzde 34 Artırdı, 2020 Hedeflerini Büyüttü

İklimlendirme şirketi Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, 1 milyar liraya ulaşan ciro ile birlikte, çalışan sayısının bin 19 kişiye, ihracatın da 100 milyon dolara ulaştığını söyledi.



Daikin'den yapılan açıklamaya göre Önder, "Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimizin sonuçlarını alacağımız 2017 yılında da çift haneli büyüyerek, ihracattaki iddiamızı artıracağız. Fusion 20 hedeflerimiz doğrultusunda 2020'ye hazırız" dedi.



Daikin, Türkiye'de faaliyet göstermeye başladığı Temmuz 2011'den bu yana sektör ortalamasının çok üzerinde büyüme performansı sergiledi. 2016 yılı faaliyetleri sonucu bir önceki yıla göre yüzde 34 büyüyen ve toplam cirosu 1 milyar liraya ulaşan Daikin, 2017 yılı için de yüzde 18 büyüme hedefi belirledi.



Önder, Daikin'in son 5 yılda Türkiye'de hızlı bir büyüme performansı gösterdiğine dikkat çekerek "Yaşanan onca sıkıntıya ve zorluğa karşın, Türkiye'ye duyduğumuz güven ile planlarımızdan vazgeçmeden hedeflediğimiz büyümeyi yakaladık" dedi ve sonuçlara ilişkin şu bilgileri verdi:



"Bir önceki yıl, 756 milyon lira olan ciromuz 2016 mali yılı sonunda yüzde 34 artışla 1 milyar liraya ulaştı. Daikin Türkiye olarak faaliyete geçtiğimiz 2010 yılında bu rakam 202 milyon lira idi. O günden bu yana yüzde 10 civarında olan sektör ortalamasının çok çok üzerinde performans göstererek, 5 yılda 5 kat büyüme kaydettik. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına girdiğimiz bu dönemde ülke ekonomisine katkımızı da en üst seviyeye taşıdık. Bu çalışmaların sonucunda çalışan sayımız 2011 yılında 550 kişi iken, 2016 sonunda bin 19 kişilik bir kadroya ulaştık. İhracatımız ise 2011 yılında 10 milyon dolar seviyesinde iken 2016 sonunda 100 milyon dolara ulaştı."



Daikin'in 2017 mali yılına ilişkin büyüme hedefini yine sektör ortalamasının üzerinde yüzde 18 olarak belirlediklerini açıklayan Önder, Fusion 20 hedeflerini ise şöyle sıraladı:



"94 yıllık köklü geçmişi ile bugün iklimlendirme sektörünün lider kuruluşu olan Daikin, tüm dünyada 2020 yılına ilişkin büyük bir yapılanma içinde. Biz de bu doğrultuda hedeflerimizi güncelledik; 2020 yılında ciromuzu 1.644 milyar liraya, istihdamımızı bin 500 kişiye, ihracatımızı da 300 milyon dolara çıkaracak Fusion 20 programımızı devreye soktuk." - İstanbul