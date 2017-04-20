Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet 2016-2017 sezonunda da renkli ve dopdolu bir programla sizlerle...



Diego Matheuz şef



Leticia Moreno keman



Mozart 5. Keman Konçertosu, La Majör, K 219, "Türk"



Mahler 1. Senfoni, Re Majör, "Titan"



Mozart'ın "Türk" başlığı ile tanınan La Majör Keman Konçertosu, bestecinin Salzburg'da yazdığı yapıtlarından biridir. Bu konçertoyu yalnızca Mozart'ın adı ile anılan iki büyük müzik başkenti olan Viyana ve Salzburg'da değil, Bayreuth, St Petersburg ve New York'ta verdiği konserlerle büyük beğeni toplayan kemancı Leticia Moreno seslendirecek. Eğitimini Maxim Vengerov'un öğrencisi olarak tamamlayan ve Londra'da Guildhall'da çalışmalarına devam eden Moreno, Zubin Mehta yönetimindeki Maggio Musicala Fiorentino ile aynı sahneyi paylaşmaya hazırlanıyor. BİFO'nun bu sezon dinleyicilerine sunacağı başyapıtlardan, Mahler'in "Titan" başlıklı 1. Senfoni'si de konserin diğer zirve noktası olacak. Bu başyapıtta BİFO'yu genç ve başarılı şef Diego Matheuz yönetecek. Melbourne Senfoni Orkestrası'nın konuk şefi olan Matheuz, çıkış konserini Philharmonia Zurich ile vermiş, bunun ardından aralarında Lyon Ulusal Orkestrası, BBC Filarmoni Orkestrası ve Vancouver Senfoni Orkestrası da olmak üzere birçok toplulukla dünya çapında konserler vermişti. Venezüela kökenli El Sistema'nın yetiştirdiği en parlak yeteneklerden biri olan Matheuz, klasik müzik dünyasının en cana yakın simalarından biri.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Lütfi Kırdar Auditorium



Mekan Adresi : Gümüş Caddesi No: 4 34367



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Dahiler İşbaşında



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır