Dâhi Babasının Gölgesinde Kalan Lucıa'nın Hikâyesi:



JOYCE'UN KIZI

Aşk, yaratıcılık ve bir dâhinin gölgesinde yaşamak üzerine yazılmış, Impress Prize ödüllü muhteşem bir ilk roman: Joyce'un Kızı.

1920'ler…Sanat, müzik, edebiyat ve dans alanlarında tüm yeniliklerin ve yeni fikirlerin merkezi Paris... Edebiyat dünyasının tartışmasız en büyük dehalarından James Joyce'un tutkulu kızı Lucia, Paris'te yıldızı parlamakta olan yetenekli bir dansçıdır. Genç Samuel Beckett, babasıyla çalışmaya geldiğinde Lucia ona umutsuzca âşık olur. Geleceği görebildiğine inanan genç kadın, Beckett'le evlenmenin kaderinde olduğuna emindir. Ama öngörüleri onu yanıltacak, dâhi babasının gölgesi bir türlü peşini bırakmayacaktır. Yaşamı paramparça olan Lucia, ünlü psikanalist Carl Jung'dan yardım alsa da, kaderin kendisi için planladıklarından ne ölçüde kaçabilecektir?

Özge Onan'ın dilimize çevirdiği Joyce'un Kızı, 20 Ocak'ta hep kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak.

"Son derece etkileyici bir ilk roman... Annabel Abbs gerçek bir hikâyeden yola çıkarak canlı ve rengârenk bir dünyaya yerleştirdiği Joyce, Beckett gibi olağanüstü karakterlere hayat veriyor."