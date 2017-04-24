Daha Yeşil Bir Elazığ İçin

Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar doğrultusunda her renk ve türden on binlerce çiçek toprakla buluşuyor.

Şehir içi ana güzergâhlar olan Malatya Caddesi ve Atatürk Bulvarı başta olmak üzere şehir doğudan batıya birbirinden güzel çiçeklerle donatıldı. Begonya, petunya, kadife çiçeği ve ateş çiçeği ile rengârenk bir görünüme büründürülen kavşak ve orta refüjlerde, ekipler ilk olarak çiçek dikim alanlarının zemin düzenlemelerini gerçekleştirdi. Daha Sonra ise şehre farklı bir kimlik kazandıracak olan çiçeklerin toprağa dikim işlemi yapıldı.

