Daha Yeşil Bir Alaşehir İçin Çalışıyorlar

Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yeşil alan çalışmalarına devam ediyor. Daha yeşil bir Alaşehir için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kullanımına açık alanlarda gerçekleştirilen yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmaları ile ilçenin daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağladı.



Alaşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında, kent merkezinde bulunan parklarda çim biçme çalışmaları yapılıyor. İlçe merkezindeki Tuğra Aile Çay Bahçesi, Ahmet Altan Okulu Bahçesi, Emniyet Müdürlüğü önü, Alparslan Türkeş Meydanında bulunan çimli alanlarda çim biçme çalışmaları yapılırken, Galericiler Sitesi ve Yeni Mahalle Elmadağ Caddesindeki parkta yapılan çalışma kapsamında çeşitli nedenlerle zarar görmüş yeşil alanda yeniden düzenleme yapılarak tohum çim ekimi ve ağaç dikimi gerçekleştirildi.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban, "İlçemiz merkezinde çalışan ekiplerimiz çim ekme ve biçme çalışmalarına devam ediyor. Havaların ısınması ile birlikte yeşil alanlardaki çalışmalarımız hız kazanmıştır. Ekiplerimiz ilçe merkezindeki mahallerde eş zamanlı olarak çalışarak vatandaşlarımızın daha güzel ve daha yeşil bir Alaşehir'de yaşamaları için çalışmalarına devam ediyor." dedi. - MANİSA