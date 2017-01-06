Daha temiz bir Süleymanpaşa için Süleymanpaşa Belediyesi hizmetinizde

SÜLEYMANPAŞA'NIN DÖRT BİR YANINA ATIK KUTULARI VE ÇÖP KONTEYNIRLARI YERLEŞTİRİLDİ

2016 yılında ilçe genelinde yaklaşık 6 bin çöp konteynırının Süleymanpaşa'nın çeşitli noktalarına yerleştirildiğini ifade eden Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 20 adet yeraltı, 200 adet yerüstü çöp konteynırı, 179 adet cam kumbarası, 300 adet ambalaj atıkları konteynırı ve 73 adet ambalaj atıkları kafesi, 2500 adet ambalaj atıkları iç mekan kutusu ve 500 adet atık pil iç mekan kutusunun daha temiz bir şehir için hizmete sundu.

166 VARİL ATIK YAĞIN SUYA KARIŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

"Temiz Çevre Engelsiz Hayat" kampanyası kapsamında evlerden 69 varil bitkisel atık yağ toplayan ekipler ayrıca işletmelere kurdukları variller aracılığı ile de 97 varil atık bitkisel yağın daha sularımız kirlenmeden toplanmasını sağladı.

ÖĞRENCİLERE ÇEVRE BİLİNCİ AŞILANDI

Dünya çevre gününde çevre ve ekolojik dengeye dikkat çekmek için geri dönüştürülmüş ürünlerden resim ve el işi sergisi açan Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi Uygulamalı Çevre Eğitimi Projesi (SUÇEP) ile de öğrencilere çevre bilinci aşılayarak geri dönüşümün önemine dikkat çekti.

413 TON ELEKTRONİK ATIK TOPLANDI

TÜBİSAD ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde okullardaki elektronik atıkları toplama kampanyasına çerçevesinde 413 ton elektronik atık toplayan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde 10 bin ton atık toplanmasına da vesile oldu.

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ GELİŞİ GÜZEL BIRAKILMASININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Çevrenin en büyük düşmanlarından olan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının gelişi güzel bırakılmaması konusunda da çalışmalar yürüten Süleymanpaşa Belediyesi, 321 adet hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atık taşıma kabul belgesi düzenleyerek 417.655,548 m³ hafriyat atıkları ve 19.507,994 kg inşaat yıkıntı atıklarının doğaya atılmasının önüne geçti.

42 ARAÇ 95 SÜPÜRGE EKİBİ VE 258 PERSONELLE HER GÜN DAHA TEMİZ BİR SÜLEYMANPAŞA İÇİN HİZMET EDİYOR

Öte yandan şehrin dört bir yanında genel temizlik çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 42 araç 95 süpürge ekibi ve toplam 258 personelle birlikte her gün daha temiz bir Süleymanpaşa yaratmak için çalışmalarına devam ediyor.