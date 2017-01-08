Daha Önce Nargileden Bayılan Caner Erkin, Yine Nargile İçerken Yakalandı

2014'te Fenerbahçe forması giyerken bir nargilecide bayılan Caner Erkin, Beşiktaş forması giyerken de yine nargile içerken yakalandı.

Daha Önce Nargileden Bayılan Caner Erkin, Yine Nargile İçerken Yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Şükran Ovalı ile Roma'da evlenen Beşiktaşlı Caner Erkin'den bu kez hayranlarını şaşırtan bir haber geldi.

BAYILMIŞTI

Caner Erkin, Aralık 2014'te bir nargilecide bayılıp hastaneye kaldırılmış, herkesi korkutmuştu.

YİNE AKILLANMADI

Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde Boğaz'ın ünlü mekanlarından birinde yine nargile içerken görüntülendi. Şükran Ovalı ile yeni evlenen futbolcunun yaşadığı sağlık sorununa rağmen yine nargile içmesi yadırgandı.

Antalyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Caner Erkin'in aşil tendonu koptuğu için 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

(Sabah)

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