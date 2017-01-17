Mühürlenen İş Yerine Yıkıma Gelen Ekipleri Görünce İntihara Kalkıştı

Şanlıurfa'da kaçak olduğu gerekçesiyle en üst katı belediye ekipleri tarafından daha önceden yıkılan ve diğer katları ise ruhsatsız olduğu gerekesiyle mühürlenen konukevi sahibi Berces Kaya, yeniden yıkıma gelen ekipleri engellemek için intihar tehdidinde bulundu.

PENCEREDEN UZATTIĞI DEMİR PROFİLİN ÜZERİNE ÇIKTI

Kurtuluş Mahalesi Divanyolu Caddesi Haşimiye Meydanı'ndaki işyerinin 3'üncü katındaki penceresinden yola doğru uzattığı demir profilin üzerine çıkan Kaya, yıkıma gelen görevlilere direnmeye çalıştı. Yaklaşık bir saatten fazla görevlilere direnen Kaya, olay yerine gelen polislerin çabası sonucu ikna edildi. İşyerini boşaltması için 15 gün süre verilen Berces Kaya, çıktığı yerden indi.

KAÇAK KAT YIKILMIŞTI

Belediye yetkilileri, 28 Ekim 2016 tarihinde Haşimiye Meydanındaki işyerine giderek 4 ve 5'inci katında yıkım gerçekleştirdi. İş makineleri 3 saatlik çalışmanın ardından kaçak katı yıktı.



KAPI MÜHÜRLENİNCE AİLESİ İÇERDE KALDI

Üst katın yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, 26 Aralık 2016'da yeniden aynı adrese giderek bu defa kapıyı mühürledi. Berces Kaya'ya ait işyerinin kapısı zabıta yetkilileri tarafından mühürlenince aynı kattaki evlerinin kapısı da mühürlenmiş oldu. Kapı mühürlenince evlerinde oturan ailesi de içeride mahsur kaldı.

EVİNE VİNÇLE GİRİP ÇIKIYORDU

İşyeri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle belediye tarafından mühürlenen Berces Kaya, aynı girişe sahip evine kiraladığı vinçle girip çıkmaya başladı. Konukevi olarak kullanılan işyerinin giriş kapısı mühürlenince aynı katta oturan işyeri sahibi Berces Kaya'nın ailesi içeride mahsur kaldı. Kapı mühürlendiği için eşi ve çocuklarının yanına gidemeyen Berces Kaya, çareyi vinç kiralamakta buldu.

GÜNDÜZ ÇATIYI, GECE VİNCİ KULLANIYORLARDI

Gündüz yan binadaki komşularının çatısından atlayarak evine gidip gelen ve çocuğunu okula gönderen Berces Kaya, gece ise ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için kiraladığı vincin sepetine binerek aldığı malzemeleri ikinci kattaki pencereden ailesine ulaştırıyordu.