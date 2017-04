Daha Önce Duymadığınız 10 Yeni Duyguyla Tanışın

İnsanların hayatları boyunca dönem dönem hissettikleri fakat adlarını bilmedikleri duygularla tanışmak ister misiniz? İşte sizin için daha önce adını bile duymadığınız on yeni his ve ilginç isimleri.



1- Sonder









Kalabalıklıkların içerisinde herkesin bir meşguliyeti olduğunu düşündüğünüz oldu mu? Diğerlerinin de en az sizinki kadar canlı ve sosyal bir hayat geçirdiği hissine kapılmaya sonder deniyor.



2- Monachopsis









Bir yere ait olamama hissine monachopsis deniyor. Genelde zaman zaman karşımıza çıkabilen bir duygu.



3- Rubatosis









Hiç elinizi kalbinize koyduğunuzda garip bir hisse kapıldınız mı? İşte bunun adı rubatosis.



4- Mauerbauertraurigkeit









Adını yazarken bile zorlandığınız bu his, insanın en yakınlarını bile kendinden uzaklaştırmak istediği o zor zamanlarda yaşadığınız duyguya deniyor.



5- Chrysalism









Fırtınalı havalarda kapalı bir yerdeyseniz mutlaka içinizde bir huzur beliriyor. İşte bu duyguya chrysalism deniyor.



6- Ellipsism









Gelecek kaygısının farklı bir versiyonu olan bu duygu, tarihin nasıl devam edeceğini hiçbir zaman bilememenin verdiği hüzün olarak adlandırılıyor.



7- Adronitis









Birini yeterince tanımak için gerekli olan süreyi düşünüp bitap düşmeye bu isim verilmiş.



8- Altschmerz









Yıllardır aynı sorunlarla uğraşıp, aynı şeyleri kafaya taktığınızı düşündüğünüzde hissettiğiniz o bezginlik tam da bu duyguyu anlatıyor.



9- Jouska









Kendi kafanızda kurduğunuz hayali konuşmaların adına jouska deniyor.



10- Opia









Aynı anda sizi hem savunmasız, hem de saldırıya açık hissettiren birinin gözüne baktığınızda oluşan ciddiyete bu isim verilmiş.