Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "Daha fazla alana yayılmak, daha fazla kişiye ulaşmak ve daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda 22 ülkeyi çatısı altında bulunduran Arap Turizm Örgütü ile protokol yaptık." dedi.



Hacısalihoğlu, Ekonomi Bakanlığınca hayata geçirilen "Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması (HİSER)" projesinin TTSO'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında, turizmin bölge için önemini vurguladı.



Ülkelerde her yıl farklı uygulamalar yapıldığını dile getiren Hacısalihoğlu, "Aynı zamanda her şehir, diğer şehirleri geçmek için yarış halinde. Bu yarıştan geri kalmamak gerekli. Plan program dahilinde uluslararası turizmi yerinde görmemiz ve inceleyerek şehrimize neler aktarabileceğimizi bilmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



Turizmle ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:



"Geleceğe dönük çok farklı programlarımız var. Bazı anlaşmalar ve protokoller imzaladık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda genelde tanıtımlarla çok uğraşıldı. Tanıtım, kesinlikle bırakılmaması gereken bir konu. Daha fazla alana yayılmak, daha fazla kişiye ulaşmak ve daha fazla turist çekmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda da 22 ülkeyi çatısı altında bulunduran Arap Turizm Örgütü ile protokol yaptık. Geçtiğimiz günlerde Katar'a gittik. Trabzon hakkında bilgileri var. Özellikle Katar Emiri geldikten sonra daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bu yıl Katar'dan direkt uçak seferleri başlayabilir."



"Fuarların hepsinde stant açacağız"



Tahran, Riyad, Cidde ve Dubai'de nisana kadar turizm fuarları düzenleneceğine dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Fuarların hepsinde stant açacağız. Hep birlikte buralarda olmayı istiyoruz. Zaten ülke üzerinde terörle ilgili negatif algı var. Bu yıl düzenlenecek fuarlarda daha fazla olmazsak, 'Zaten fuarlara da artık kimse gelmiyor. Demek Türkiye'de terör aşırı derecede var. Biz de bu yıl Türkiye'ye gitmeyelim' diyecekler. Bu nedenle o fuarlarda eskiye oranla daha fazla sayıda ve daha büyük heyecanla olmamızda fayda var." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, TTSO Proje Koordinasyon Ofisi tarafından HİSER projesinin tanıtımı gerçekleştirilerek, sektör temsilcilerinin soruları cevaplandırıldı.



Toplantıya, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ile Trabzon'da faaliyet gösteren konaklama tesisi, seyahat acentesi ve yeme içme tesisi yetkilileri katıldı.



Proje kapsamında, şartlara uyan firmaların 36 ay süreyle eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, yurt dışı ve yurt içi pazarlama faaliyetleriyle ilgili alt etkinlikler, yüzde 75 oranında desteklenecek.