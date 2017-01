Daha Fazla Oy Aldığını Savunan Trump Soruşturma İstiyor

Kasım ayındaki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına inanan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump, kendisinin çok daha fazla oyla başkan olduğunu ispatlamak için soruşturma açılacağını duyurdu.



Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan Trump paylaşımlarında, "Oy verme işlemindeki yolsuzlukların araştırılması için soruşturma talep edeceğim, Sonuçlarına göre oy verme prosedürlerinde daha sıkı yöntemler alacağız" ifadelerini kullandı.



I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and….— Donald J. Trump (realDonaldTrump) January 25, 2017



even, those registered to vote who are dead (and many for a long time). Depending on results, we will strengthen up voting procedures!— Donald J. Trump (realDonaldTrump) January 25, 2017



Seçimlerden sorumlu makamlar Trump'ın iddialarını kanıtlayacak hiç bir bulgunun olmadığını, Amerika tarihinde hiç bir zaman bu boyutta seçim yolsuzluğunun görülmediğini savunuyor.



Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Donald Trump'ın niyetinin farklı olduğunu, yeni başkanın aslında ileride seçmeni bastırmanın yollarını aradığını öne sürdü.



Sanders, "Yaptığı açıklamalar beni endişelendiriyor. Trump üç ila beş milyon kişinin yasa dışı oy kullandığını söyleyerek Cumhuriyetçi valilere seçmeni bastırın mesajını veriyor. Bundan endişe duymalıyız. Bugün karşılaştığımız siyasi ve demokratik kriz seçimlerdeki yolsuzluk değil, seçmenin bastırılmasıdır" yorumunu yaptı.



Donald Trump'ın iddialarına göre, Demokratların adayı Hillary Clinton'a verilen oylardan yaklaşık 5 milyonu iki eyalette seçim kaydı yaptıranlarla ölmüş kişiler adına sandığa gidenlerden geldi.



Clinton ülke genelinde Trump'tan 2 milyon daha fazla oy almasına rağmen seçim sisteminden dolayı delege sayısında rakibinin gerisinde kalarak Beyaz Saray'ı Trump'a kaptırdı.



Auteur: euronews-tr



