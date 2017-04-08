Daha fazla fındık için; Kozalak akarını toplayın...

Türk fındığının önemli kullanıcıları arasında yer alan Ferrero Fındık tarafından da "Değerli Tarım Projesi" kapsamında, fındık üretilen illerde üreticilerin ayağına kadar gidilerek çalışmalar ve katkılar yapılıyor.

Proje Zirai Tarım Müdürü Gökhan Arıkoğlu, yaklaşık 5 yıldan beri hastalık ve zararlılar ile mücadele ederek verim ve kaliteyi arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "55 ziraat mühendisimiz ile Sakarya'dan Trabzon'a kadar tüm fındık üretilen illerde çalışmalarımız yıl boyunca sürüyor. Bu çalışmaları teknik destek sağlayarak ekibimizle birlikte üreticinin ayağına kadar giderek gerçekleştiriyoruz" dedi.

Arıkoğlu, fındıkta kozalak akarının bahçelerde yoğun olarak görüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Kozalak akarı adeta çok fazla önemsenmiyor. Oysa ybahçelerde yüzde 30-40,hatta daha fazla oranda verim kaybına neden olabiliyor. Üreticiler bahçelerde görülen kozalak akarlarını öncelikle elle toplamalıdırlar. En etkili yöntem budur. Sonrasında Nisan ayının ortalarından itibaren ilaçlama mücadeleye girilmelidir. Her iki şekilde mücadeleyi sürekli hale getirdiğimiz takdirde yüzde başarılı olunabiliyor."



