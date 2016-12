Daha çok çocuk filmleri yapılsın!

Bu hafta sinema ve dizi sektörünün az sayıda çocuk oyuncularından biri olan Nehir Çağla Yaşar'ı sitemizde konuk ediyoruz. Nehir, geçtiğimiz yaz bir film setini ziyaretimde oyun ve ezber kabiliyetiyle dikkatimi çekmişti. Çevresindekilerle çok iyi iletişim halinde olduğunu fark ettiğimde, hemen oracıkta, set arasında tanışmış, sohbet etmiştik.



Genç yaşına rağmen olgun düşünceleri, bir yetişkinden daha disiplinli davranışları ve yüksek oyun kabiliyetiyle sinema sektöründe uzun yıllar, başarılı eserlerde yer alacağına inandığım için ZenSinema okuyucularıyla da tanıştırmak istedim. Nehir, sohbetimiz esnasında "Çocuk filmleri, gençlik filmleri yok. Daha çok çocuk filmleri çekilsin. Bunu bir çocuk oyuncu olarak değil, çocuk seyirci olarak istiyorum" dedi.





SENİ TANIYALIM. NEHİR ÇAĞLA YAŞAR KİMDİR?

NEHİR ÇAĞLA YAŞAR: Ailem aslen Artvinli. Ben Beyoğlu - İstanbul doğumluyum. Şuan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi "TİYATRO BÖLÜMÜ" okuyorum. Lise bittikten sonra Üniversite de Konservatuar 'Oyunculuk Bölümü'nde okumak istiyorum. Şuan okuduğum okulda olmaktan mutluyum. Okul çok iyi gidiyor.





HANGİ İSMİNLE ÇAĞRILMAYI SEVİYORSUN?

NEHİR : Nehir ismimle, Çünkü; Çağla ismi benim için ikinci planda kaldı. Nehir'i daha çok seviyorum, bana daha çok yakışıyor. Nehir diye çağırıldığımda, işte bu benim diyorum.



15 YAŞINDA VE BİR GENÇ KIZ GÖRÜNÜMÜNDE OLSAN DA, ÇOCUK OYUNCULAR KATEGORİSİNDESİN, BU SENİ RAHATSIZ EDİYOR MU?



NEHİR : Hayır rahatsız etmiyor. Açıkçası hoşuma gidiyor.



OYUNCU OLMAYA NASIL KARAR VERDİN, BU SÜREÇTE NELER YAŞADIN?



NEHİR : Küçükken çok utangaç biriydim. Ailem durumdan rahatsızdı, utangaçlığımdan kurtulayım diye beni bir ajansa kayıt ettirdiler. Ben istemedim yani aile öncü oldu. "Belki de oyuncu olursun" dediler. İlk filmimde 9 yaşımdaydım. Öyle başladı.



OKUL NE KADAR DEVAM EDECEK?



NEHİR : Üniversite, sonrasında mastır, günün şartlarında devam ettirebileceğim kadar gidecek.



OKULU BAŞARIYLA TAMAMLADIKTAN SONRASI İÇİN NE DÜŞÜNÜYORSUN?

NEHİR : ABB mastır yapmayı düşünüyorum. Oyunculuk üzerine kendimi geliştirmek için çok daha iyi şartlar olabileceğini düşünüyorum. Bu aralar yönetmenliğe de çok merak saldım. Kim bilir, belki bir gün iyi bir yönetmen olmayı da kafama koyabilirim.

KAÇ FİLM VEYA DİZİDE OYNADIN? BUNLARIN İSİMLERİNİ HATIRLIYOR MUSUN?



NEHİR : 2 Sinema filminde oynadım. Hititya Madalyonun Sırrı, Ya Nasip Ya Kısmet

3 Dizi film Çalışku, Ulan İstanbul, Çifte Saadet , bir de Turkcell Reklam filminde rol aldım.



EN SON HANGİ PROJEDE KİMLERLE ROL ALDIN?

NEHİR : Çifte Saadet (Birsen) karakteri, O dizide sevgili Fikret Kuşkan, Şebnem Bozoklu, Dolunay Soysert, Bedia Ener gibi usta isimlerle birlikte rol aldım. Benim için çok heyecan verici ve büyük tecrübeler edindiğim bir çalışmaydı.

İLK FİLMİNDE 9 YAŞINDAYDIN, TEKLİF NASIL GELDİ, NEDEN KABUL ETTİN?

NEHİR : Evet "Hititya Madalyonun Sırrı" sinema filmi ilk rolümdü. Oyuncu seçimlerine davet edildik. Çok ünlü oyuncular vardı. Daha ilk filmde onlarla birlikte oynamanın çok iyi bir başlangıç olacağına inanıyordum. Filmdeki 3 ana karakterden biri teklif edildi. Başka adaylar da vardı. Ben seçildim. Çok heyecanlandığımı, mutluluktan havalara uçtuğumu hala çok iyi hatırlıyorum. Zevkli bir başlangıç oldu.





SENİ HEYECANLANDIRAN O ROL ARKADAŞLARIN KİMDİ?



NEHİR : Gürkan Uygun, Ebru Cündübeyoğlu, Serra Yılmaz, Emir Berke Zincidi ve Avni Yalçın.





O FİLMİ ŞİMDİ İZLEDİĞİNDE, O GÜN VE BUGÜN ARASINDA OYUNCULUĞUN HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN?

NEHİR : Çok fark var. Her şeyden önce birçok set deneyimim var. Farklı karakterler canlandırdım. Her karakterde oyunumu biraz daha geliştiriyorum, çeşitlendiriyorum. Bir sonraki sahneye veya sete, edindiğim tecrübelerle, kendimi geliştirmiş olarak gidiyorum.

ÇOCUK OYUNCU OLARAK SETLERDE OLMAK, FİLMLERDE, DİZİLERDE ÜNLÜ İSİMLERİN KIZI, KARDEŞİ, ARKADAŞI OLMAK, ONLARLA AYNI KARE İÇİNDE GÖRÜNMEK, DOKUNMAK, KONUŞMAK, TARTIŞMAK BİRÇOK İNSANIN HAYALİ OLAN YERDE OLMAK NASIL BİR DUYGU?



NEHİR : Çok çok keyifli, güzel ve mutluluk verici… Birçok insanın isteyip de ulaşamadığı insanlarla birlikte aynı ortamda oluyorsun. O insanlarla birlikte oynuyorsun, onlardan biri oluyorsun, bundan daha iyi ne olabilir? O ortamın büyülü bir havası var.





KARİYERİN İÇİN KENDİNE BİR ROL MODEL SEÇTİN Mİ?



NEHİR : Evet bir rol model seçtim, o Serenay Sarıkaya.





SEBEBİ NEDİR?



NEHİR : Sonuçta herkesin hayatında bir idolü ya da onun gibi olmak istediği birileri vardır.

Serenay Sarıkaya ile fikirlerimiz, zevklerimiz çok uyuyor. Onun oyunculuğunu, karakterini çok seviyorum.





ŞİMDİYE KADAR KARŞILIKLI OYNADIĞIN HANGİ OYUNCUNUN KABİLİYETLERİNDEN ETKİLENDİN?



NEHİR : Şuan tek tek sayamam ama birlikte çalıştığım herkesten bir şeyler öğrendim. Hepsi

birbirinden çok değerli insanlardı.





BİR GÜN BİRLİKTE OYNAMAYI HAYAL ETTİĞİN BİR OYUNCU VAR MI?



NEHİR : Serenay Sarıkaya çok isterim. İnşallah Allah bir gün bu dileğimi gerçekleştirir.

OYUNCULARIYLA OLAN İLİŞKİLERİ VE SETTE SERGİLEDİĞİ TUTUMUNDAN ETKİLENDİĞİN, BEĞENDİĞİN BİR YÖNETMEN OLDU MU?

NEHİR : Çağan Irmak çok iyi bir yönetmen, onu çok beğeniyorum.

BİR FİLMİNDE OLMAYI HAYAL ETTİĞİN BİR YÖNETMEN VAR MI?

NEHİR : Peter Jackson'un , Yüzüklerin Efendisi olurdu.

NEDEN?



NEHİR : Çünkü; Fantastik filmleri seviyorum. O film de beklentilerimi çok iyi karşılayan bir çalışma.

ROL KABİLİYETİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN KİŞİSEL OLARAK NELER YAPIYORSUN?

NEHİR : Kitap okuyorum. Tiyatro çalışmaları yapıyorum. Ayna karşında mimikler yaparak kendimce karakter oluşturuyorum.

ROLLERE HAZIRLANIRKEN CANLANDIRACAĞIN KARAKTER OLABİLMEK İÇİN ÖZEL BİR ÇABAN OLUYOR MU?



NEHİR : Karakteri analiz etmeye çalışıyorum. Karakterle ilgili gözlemler yapıyorum, kafama takılan şeyler hakkında bilgi toplamaya çalışıyorum. O karakteri içimde yaşayabilmek için çok iyi konsantre olmaya çalışıyorum. Ama oyun yeteneğimin doğamda olduğuna inanıyorum.



BİR HOBİN VAR MI, BUNA ZAMAN AYIRABİLİYOR MUSUN?



NEHİR : Müzik, sinema, tiyatro ve doğa yürüyüşü yapmak gibi zevklerim var. Zaman ve mekanın uygunluğuna göre beni mutlu edecek bir şeylerle uğraşıyorum.



FİLM SETİNDE ÇOCUK OYUNCU OLMANIN AYRICALIKLARI, İNCELİKLERİ NEDİR, NELER YAŞIYORSUN?

NEHİR : Filmlerde, dizilerde genelde yan karakterler çocuk, o çocuk oyuncular olarak hiç birimiz diğer büyük oyuncular gibi eğitimli değiliz. Yönetmenler çocukların yaşları gereği sahip olduğu oyun becerilerinden faydalanıyorlar. Bu diğer eğitimli, tecrübeli oyunculara göre çok farklı, sonuçları da farklı oluyor. Çocuk oyuncu olmanın bir farklı tarafı da sette yapım ekibinden sizinle ilgilenen görevli birileri oluyor. Aileden birinin yanınızda olması gerekiyor. Bütün projeler de ailemden biri ki, bu genelde annem, hep yanımda oldu, oluyor.



ANNEN YA DA BABAN SETLERDE SANA 3 YIL DAHA REFAKAT EDECEK, BİR GENÇ KIZ OLARAK BU SENİ RAHATSIZ EDİYOR MU?



NEHİR : Hayır, hiç etmiyor. Aksine daha da güven veriyor. Evde olduğu gibi, sette de onlar benim en büyük destekçim.



EBEVEYNLERİNLE İLİŞKİLERİN NASIL, BİRAZ DA ONLARDAN BAHSEDER MİSİN?

NEHİR : Babam banka memuru, annem ev hanımı, dolayısıyla set söz konusu olduğunda benimle annem daha fazla ilgileniyor. İyi bir oyuncu olmam için benden daha fazla, serüvenimi kolaylaştırmak için çaba harcıyorlar. Onlarla ilişkilerim bir arkadaş gibi ama kesinlikle çok disiplinli ve büyük bir ebeveyn saygı ve sevgi çerçevesinde. Onları çok seviyorum, her zaman yanım da oldular, bu duruma gelmemde çok katkıları, emekleri var.



KARDEŞİN VAR MI?

NEHİR : Bir Erkek kardeşim var. Taylan 7 yaşında.



O DA OYUNCULUĞA MERAKLI MI, BİRLİKTE ROL ÇALIŞIYOR MUSUNUZ?



NEHİR : O'nun müziğe karşı çok ilgisi var, biz de onu destekliyoruz.



BİR ROLÜ KABUL ETMEN İÇİN NASIL BİR SÜREÇ İŞLİYOR?



NEHİR : Ajanslar veya menajerler senaryoyu ulaştırıyor. Okuyoruz, hikaye, karakter ve ekip bana uygunsa ailemle birlikte karar veriyoruz.



HANGİ ROLLER TEKLİF EDİLİYOR?

NEHİR : Yaşım itibariyle ergen roller oluyor. Ama ben, beni zorlayan değişik roller bekliyorum.





CANLANDIRMAK İSTEDİĞİN EKSTREM KARAKTERLER VAR MI?

NEHİR : Olmaz mı? Var tabi, hem de çok var…(Gülüyor)

Cadı, kötü, melek, engelli, komik gibi değişik karakterler canlandırmak istiyorum.

Özellikle korku filmlerinde oynamayı çok istiyorum.

ŞİMDİYE KADAR YAPTIKLARIN İÇİNDE, OYUNUNU EN BEĞENDİĞİN ÇALIŞMA?



NEHİR : Hepsi çok güzeldi ve keyifliydi. Farklı deneyimler kattı bana.



TÜRKİYE SİNEMASIYLA İLGİLİ NELER DÜŞÜNÜYORSUN, SENİN GÖZÜNDEN NASIL GÖRÜNÜYOR?



NEHİR : Sinemamızda çok güzel projeler var ama tür çeşidi biraz az. Ben sinemaya gittiğimde, afişlerde dram ve komedi haricinde filmler göremiyorum. Çocuk filmleri, gençlik filmleri yok. Daha çok çocuk filmleri yapılsın. Bunu bir çocuk oyuncu olarak değil, çocuk seyirci olarak istiyorum, lütfen bu isteğimi bu sohbette öncelikle duyurun. Filmler için verilen desteklerde çocuk filmleri için özel bir fon var mı?



BENİM BİLDİĞİM YOK.



NEHİR : O zaman ilgililerden bu konuyu dikkate almalarını diliyorum.



EN BEĞENDİĞİN 3 YERLİ FİLM, 3 YABANCI FİLM HANGİLERİ?



NEHİR : Üç Maymun, Hokkabaz, Eğreti Gelin, Haryy Potter, Yüzeklerin Efendisi, Alis Harikaler Diyarında.

EVET SAYDIĞIN TÜRK FİLMLERİNDEN HİÇ BİRİ ÇOCUK FİLMİ DEĞİL.

(Gülüyoruz)

NEHİR : Ama gerçekten, en azından ayda bir – iki tane de olsa, çocuk filmleri vizyona girmeli. Ben, annem, babam ve kardeşimle birlikte sinemaya gitmek istediğimde, uygun bir film bulamıyorum.



ACABA ÇOCUK SEYİRCİ Mİ YOK?

NEHİR : Nüfusumuzun genç olduğu söyleniyor hep, filmi olmazsa seyirci niye olsun ki?



ŞUANDA ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIN BİR PROJE VAR MI?



NEHİR : Var ama oyunculuk değil. Bir hikaye yazıyorum, babamın çocukluğunda yaşadığı gerçek bir hikaye.



YAZDIĞIN ÇOCUK HİKAYESİYLE, ÇOCUK FİLMLERİ İSTEĞİNE YOL MU AÇIYORSUN?



NEHİR : Evet, önce hikayeyi yazıyorum sonra da senaryolaştırmayı düşünüyorum. Çok güzel bir film olacağından da eminim.