Dağyeniceliler Çanakkale'yi Gezdi

Yunusemre Belediyesi, 'Yunusemre, Halkını Ecdadına Taşıyor' sloganı ile Çanakkale'ye düzenlediği gezilere bir yenisini daha ekledi. Proje kapsamında Dağyenice Mahallesi sakinleri kurtuluş destanının yazıldığı toprakları gezdi.



Dağyenice Mahallesi sakinleri, Yunusemre Belediyesi'nin 'Yunusemre, Halkını Ecdadına Taşıyor' sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında Çanakkale'yi görme fırsatı buldu. Dağyenice Mahallesi sakinlerini Çanakkale'ye Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mustafa Gürler uğurladı.



67 yaşında Çanakkale'yi ilk kez gördü



Türk Ordusunun Çanakkale'nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği 18 Mart 1915 yılında Çanakkale Savaşı'nda şehit olan kahramanlarımızı ziyaret eden, mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyan Dağyenice Mahallesi sakinlerinden 67 yaşındaki Ahmet Akkoyun isimli vatandaş gezi sırasında duygusal anlar yaşadı. Yaşlı vatandaş duygularını şu sözlerle anlattı: "Yaşım 67. İlk defa buraları görmek ve aziz şehitlerimiz için dua etmek fırsatı buldum. Benim gibi bu güzel toprakları ilk kez gören birçok arkadaşım ile birlikte buraya geldik. Bize bu olanağı sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ediyoruz."



Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip olan Çanakkale'yi tüm ilçe halkının görmesi için bu gezilere devam edileceğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Çanakkale ruhunu herkesin yaşamasını istediklerini kaydederek şunları söyledi: "Milletçe Çanakkale ruhunu kavramaya ve kuşanmaya ihtiyacımız var. Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin, huzurumuzun teminatıdır. Gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında Yunusemreli bütün vatandaşlarımızı Çanakkale'ye götürmeyi hedefliyoruz." - MANİSA