Dağlık Kesimlerdeki İçmesuyu Hatları Güçlendiriliyor
HATSU, dağlık kesimlerde bulunan geniş çaplı içmesuyu isale şebekelerinin olası tehlikelere karşı zarar görmemesi adına önlemler alındığını duyurdu.
Ana içmesuyu şebekelerinin yüksek kesimlerde bulunan kısımlarında iyileştirme yapıldığını bildiren Genel Müdürlük, İskenderun ilçesine bağlı Karayılan, Azganlık, Sarıseki, Denizciler, Akarca ve Kavaklıoluk mahallelerini besleyen içmesuyu isale hattının dağlık alanda bulunan bölümünün toprak kayması nedeniyle zarar görmemesi adına tedbir çalışmaları yapıldığını açıkladı.
Sarıseki Mahallesi Kurşunlu ile Değirmendere Mevkii arasında bulunan 500'lük çelik içmesuyu hattının doğal afetler sonrasında zarar görmemesi adına önlem alan İdare, 2. Bölge İçmesuyu Şebeke Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hattın etrafına demir kazıklar yerleştirilerek güçlendirme yapıldığını aktardı.