Dağların Zirvesinde Milli Takım İçin Hazırlanıyorlar

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, Türkiye Dağcılık Federasyonunun (TDF) organizasyonunda, Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımındaki Ejder Tepesi'nde antrenman yapan dağ kayağı sporcuları, milli takıma girerek Türkiye'ye uluslararası müsabakalarda madalya kazandırmak istiyor.



Türkiye'nin çeşitli illerinden Erzurum'a gelen 40 dağ kayağı sporcusu, TDF tarafından düzenlenen ve 5 gün süren ileri seviye dağ kayağı eğitimine katıldı.



Ejder Tepesi'ne dağ kayaklarıyla tırmanış yaparak eğitim alan sporcular, burada ezilmemiş karda ve dağın kuzey pistinde kayma, tırmanış teknikleri, yamaçlardan iniş ve çıkış, çığ parkurlarından geçiş, çığ tehlikelerini minimize ederek zirveye ulaşma, uluslararası dağ kayağı, yarış ve kural teknikleri gibi eğitimler aldı.



Sporcular, bu eğitimlerinin ardından dağ kayağı branşında TDF'nin oluşturacağı milli takıma seçilme şansı yakalayıp, Türkiye'yi bu sporda temsil etmek için ter döküyor.



TDF Dağ Kayağı Kurul Başkanı Yılmaz Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'da yaygın olan dağ kayağı sporunu Türkiye'de de yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.



Dünya Dağ Kayağı Federasyonuna 2008 yılında üye olduklarını anlatan Ünal, "TDF olarak amacımız dağ kayağını ülkemizde geliştirmek, özelikle gençlere dağ kayağını öğreterek bu alanda sporcu yetiştirmek." dedi.



Ünal, dağ kayağı sporunun olimpik bir branş olma yolunda ilerlediğine işaret ederek, "Dağ kayağı branşında gençlere çok önem veriyoruz. Hedefimiz bu branşta sporcu yetiştirmek. Dağ kayağı şu anda Türkiye'de yeni yeni gelişen bir spor dalı." ifadesini kullandı.



Eğitim alan sporcular içerisinden iyi derece elde edenleri milli takıma seçeceklerini aktaran Ünal, seçmeler sonrası dağ kayağı branşında 30'a yakın sporcuyla yarışlara hazırlanmaya devam edeceklerini kaydetti.



Ünal, dağ kayağının arama kurtarma olaylarında da önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Dağ kayağı, olası dağ kazalarında helikopterin gitmediği yerlerde, çığ ve helikopter düşmesi, yol kapanması gibi durumlarda olay mahalline gidebilmek için önemli bir araç. Kayağın altına suni fok derisi dediğimiz bir deri parçasını yapıştırıyoruz, hareketli bağlama sayesinde, çok dik yamaçlara yukarı doğru yürür vaziyette çıkabiliyoruz. Fok derisini kayaktan çıkartıp bağlamayı sabit hale getiriyoruz ve normal kayak oluyor."



Tekin: "Dağ kayağı, dağcılıkla kayağın birleşmesi"



TDF Dağcılık ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin de dağ kayağının dağcılıkla kayağın birleşmesi olduğunu söyledi.



Yurdun çeşitli illerinden kente gelen 40 sporcuya Palandöken zirvesinde ileri seviye dağ kayağı eğitimi verdiklerini ifade eden Tekin, "Dağ kayağı, teleferik ya da telesiyej gibi hiçbir tesis olmadan dağa kayak malzemesi ile yürüyerek çıkmak, yani tırmanarak çıkmak anlamına geliyor." diye görüş belirtti.



Tekin, sporculara, ezilmemiş karda kayma gibi kayış tekniklerinin yanı sıra tırmanış eğitimi verdiklerini belirterek, "Sporculara, yamaçlardan nasıl çıkılır, çığ parkurlarından nasıl geçilir, çığ tehlikelerini minimize ederek zirveye nasıl ulaşırız gibi her türlü eğitimi verdik." diye konuştu.



"Bu spor size sınırsız özgürlük hissi veriyor"



Söz konusu branşta gelecek yıllarda Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda temsil edecek sporcular yetiştirdiklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:



"Dağ kayağı branşında Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı oldukça az. Bu branş ülkede yeni yeni gelişiyor. Türkiye'deki birçok dağın zirvesine dağ kayağıyla çıktık. Bu sporla Palandöken zirvesine tesis olmadan çıkabilir, Ağrı ve Kaçkar dağlarında zirve yapabilirsiniz. Bu spor size sınırsız özgürlük hissi verir. Bu eğitimlerimiz ülkemizdeki başka dağlarda da yapılıyor."



Türkiye'de bu branşta milli takımda yer alan 2 sporcudan biri olan Aykut Taşcı da 2013 yılındaki uluslararası yarışmalarda Erzincan'da dördüncülük elde ettiğini anımsattı.



Andorra'da 21-23 Ocak'ta gerçekleşen Gençler Dünya Dağ Kayağı Kupası ile Erzincan'da 10-12 Şubat'ta düzenlenen Dağ Kayağı Dünya Kupası yarışmalarında da iyi dereceler elde ettiğini ifade eden Aykut Taşçı, "Yeni bir olimpik branş olan dağ kayağında Avrupa ülkelerine oranla belki geride olabiliriz ama ülke ve federasyon olarak çok güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.



"Hedefimiz, dünya şampiyonalarında iyi derece elde etmek"



Aykut Taşçı, söz konusu branşta gelecek yıllarda iyi derece elde edip madalya alacaklarına vurgu yaparak, "Bu kamp ve eğitimler devam ettiği sürece daha iyi dereceler elde edeceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz dünya şampiyonlarında iyi dereceler yapmak." ifadesini kullandı.



Dağ kayağı sporcularından Berkan Ergül de bu spora yeni başladığını ifade ederek, "Dağ kayağı biraz zor spor ama hocalarımız çok profesyonel. Hedefim milli takıma girip ülkemizi uluslararası yarışlarda temsil etmek." şeklinde konuştu.