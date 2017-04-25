Dağıstan'da Okulda El Bombası Patladı, Bir Çocuk Yaşamını Yitirdi

– Dağıstan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Dağıstan'ın Tsumadinskiy Bölgesinde bulunan Agvali kasabasında okulun bilgisayar sınıfında el bombasının patlamasıyla bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 11 çocuğun yaralandığı bildirildi.



Rus haber ajansı RİA Novosti'de yer alan haberde okul müdür yardımcısı Magomeddibir Zubairov ise 13 öğrencinin patlamadan etkilendiğini belirtti. Tsumadinskaya Merkezi Hastanesi görevlisi, ağır yaralanan 3 çocuğun yoğun bakımda bulunduğunu dile getirdi.



Agvali Orta Okulu müdürü Şamil Abakarov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bir 8. sınıf öğrencisi sınıfa el bombasını getirdi. Bilgisayar sınıfında patlama meydana geldi" dedi.



Dağıstan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı basın sözcüsü, el bombasının sokakta bulunduğunu ileri süren ve bombayı okula getiren öğrencinin tutuklandığını kaydetti.



Okulun ziyaretçilere kapatıldığı, ve soruşturma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - Moskova