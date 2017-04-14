Dağdelen Türkiye Şampiyonu Oldu

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü adına mindere çıkan tekvandocu Seydi Vakkas Dağdelen liseler arası müsabakalarda Türkiye şampiyonu oldu.



Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre,12-14 Nisan tarihlerinde Adana'da düzenlenen liseler arası Türkiye Şampiyonasına katılan Dağdelen, 63 kiloda birinci oldu.



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tekvando sporuna ilginin arttığını belirterek, gençlerin spora olan ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.



Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel de "Sporcularımızı ve Antrenörümüz Fatih Bidar'ı kazandıkları önemli başarılardan ve mücadelelerinden dolayı kutluyor, emekleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.