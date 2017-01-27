Dağdaki Cinayetle İlgili 1 Kişi Tutuklandı

Gaziantep'te dağlık bölgede cesedi bulunan Sabri Bül'ün katil zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan 4 kişiden biri tutuklandı.



Gaziantep'te yaşayan 51 yaşındaki Sabri Bül'ün av tüfeği ile vurulmuş cesedi, gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesindeki dağlık bir alanda bulunmuştu. Olayın ardından olay yerinde araştırma başlatan polis ekipleri, Bül'ün ve eşinin aileleriyle tek tek görüştü. Eşinin kardeşi olan Faruk B. ile de görüşen polis ekipleri, şahsı sıkıştırınca suçunu itiraf etti. Faruk B.'nin ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri, İbrahim H., Haydar K. ile eşinin amca oğlu olan Halil İbrahim B'yi de gözaltına aldı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Faruk B. tutuklanırken, İbrahim H., Haydar K. ve Halil İbrahim B. serbest bırakıldı. - GAZİANTEP