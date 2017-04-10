Dağda Yürürken Yaralanan Kadının İmdadına Akut Yetişti

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde dağda doğa yürüyüşü yaparken düşüp yaralanan kadını AKUT ekipleri kurtardı.



Edinilen bilgiye göre, grupla birlikte ilçeye bağlı Karacaören Ballıkkaya mevkiine doğa yürüyüşüne çıkan Hülya Yapar Güler (62), yağmurdan dolayı kayganlaşan zeminde düşerek yaralandı.



Ağaç dallarından yaptıkları sedyeyle taşıdılar



Sağ ayak bileğini kırıldığı tahmin edilen Güler'e ilk müdahale grupta bulunan bir doktor tarafından yapıldı. Güler, grup arkadaşlarının kendi imkanlarıyla ağaç dallarından yaptıkları sedye ile bir süre taşındı.



Daha sonra grup, AKUT Eskişehir ekibiyle buluştu. Sedyeye nakledilen yaralı, AKUT ekibi tarafından arazide bir süre daha taşındıktan sonra Alpu ilçesinde güvenli bir bölgeye getirildi. Yaralı, burada bekleyen 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR