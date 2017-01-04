Dağda Mahsur Kalan Keçiyi Afad Kurtardı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 10 gün önce kaybolan 6 keçiden biri, AFAD ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı rakımı yüksek Beşpınar köyünde yaşayan Ramazan Dinç, 6 keçisinin 10 gün önce kaybolmasının ardından arama çalışması başlattı. Sahip olduğu dürbün sayesinde keçilerini sarp ve dik kayalıkta gören Dinç, AFAD ekiplerinden yardım istedi.



Bölgeye gelen 6 kişiden oluşan AFAD ekibi, keçilerden damızlık olanı kurtarıp Dinç'e teslim etti.



Keçilerden birinin kayalıktan düşerek telef olduğu, diğer keçilerin ise aynı şekilde kayalıktan düşme tehlikesi bulunduğu için kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığı öğrenildi.